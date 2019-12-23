Об экотехнопарке «Калуга» сняли документальный фильм

И если с сортировкой макулатуры, пластика и металла для вторичной переработки россияне уже знакомы, то о технопарках большинство из них даже не слышали. Поэтому документальный фильм об экотехнопарке «Калуга», построенном в Калужской области, вызывает большой интерес.

Авторы этого небольшого, но весьма информативного фильма побывали на всех площадках предприятия, изучили рабочие процессы и поговорили с сотрудниками о том, как им работается в экотехнопарке.

- Само производство интересное, немаловажный фактор – финансовое обеспечение: зарплата по нашим местам очень хорошая, выплачивается вовремя, люди все довольны. Мои бывшие одноклассники у меня очень много расспрашивают, как устроиться на наш завод. Они хотят вернуться сюда и устроиться здесь работать, - рассказал главный энергетик экотехнопарка "Калуга" Виталий Архиреев.

- До этого работала оператором на почте, - делится впечатлениями жительница Износковского района Калужской области Надежда Гыра. – Ответственность большая, заработная плата минимальная. Денег катастрофически не хватало. После прихода на новую работу появилась стабильность, я многое могу теперь себе позволить, например, детей, их у меня пятеро, отвезти отдохнуть на море.

Но, конечно, главная задача экотехнопарка – в сортировке и переработке бытовых отходов. Все технологические процессы находятся под постоянным контролем, строгая автоматика следит за тем, какие грузовики и откуда привозят мусор, не превышен ли допустимый уровень радиации, имеется ли у водителя допуск на объект. Внутри экотехнопарка отходы проходят сортировку на автоматических линиях, после чего все, что годится для повторного использования – картон и бумага, цветные металлы, железо, пластики различных сортов, стекло отправляются на переработку.

- Экотехнопарк «Калуга» - это один из самых передовых объектов по обращению с отходами в России, – подчеркнул гендиректор оператора проекта, компании «Профземресурс» Олег Панкратов. - Основной целью деятельности является организация обращения с отходами 4-5 классов опасности – то есть это те отходы, которые образуются при ежедневной хозяйственной деятельности человека. В составе объекта есть несколько производственных комплексов, которые позволяют на высочайшем технологическом уровне организовать новую индустрию обращения с ТКО.

Начало промышленной эксплуатации экотехнопарка назначено на первый квартал 2020 года. Тогда же здесь появятся и новые резиденты, выпускающие из вторсырья востребованные рынком промышленные товары. Со временем сеть подобных экотехнопарков охватит всю Россию, заняв место нынешних мусорных полигонов, где буквально пропадают ценные и вполне пригодные к переработке вторичные материальные ресурсы.

Посмотреть фильм и узнать о будущем российской системы обращения с отходами можно на официальном Youtube-канале экотехнопарка «Калуга».