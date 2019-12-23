2019-12-23T19:32:47+03:00
В мире

В Венеции накануне Рождества вновь затопило улицы

Уровень воды приближается к отметке в 143 сантиметра
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Венеции вода поднялась из-за разгула стихии на севере страныВ Венеции вода поднялась из-за разгула стихии на севере страныФото: Instagram.com
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В Венецию возвращается "большая вода". Накануне Рождества затопило значительную часть пешеходных улиц, жители вынуждены передвигаться по мостам. Как сообщает центр мониторинга приливов, уровень воды достигает 143 сантиметров. Хотя по прогнозам экспертов наводнение в эти дни ожидалось еще более масштабным:

- К 9:40 (11:40 по московскому времени) уровень воды может достигнуть 150 сантиметров, - сказано в сообщении мэрии в твиттер.

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В Венецию вновь пришла "большая вода"
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Пик стихии пришелся в Венеции на ноябрь, тогда из-за подъема уровня воды до 190 сантиметров ввели режим ЧС. Такого наводнения в городе не было последние полвека. Затоплены были центральные улицы, площади и соборы - ущерб от наводнения составил больше одного миллиарда евро.

Причиной наводнения в декабре стали дожди на севере Италии. Оползни нарушают движение не только автомобилей, но и блокируют движение поездов.

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Вода в Венеции поднялась до 143 сантиметров
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ИСТОЧНИК KP.RU

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