Бастрыкин и Колокольцев уехали на Северный Кавказ

Председатель Следственного комитета (CК) России Александр Бастрыкин посетил с рабочей поездкой Республику Дагестан. Там он провел оперативное совещание, где были заслушаны ход и результаты расследования резонансных уголовных дел.

- Речь шла о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Республики Дагестан, по факту создания на территории ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия террористического сообщества, также дел в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого Гагиевым, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По итогам совещания Александр Бастрыкин дал ряд конкретных поручений и указаний, направленных на оперативное, всестороннее и качественное расследование уголовных дел, которые напрямую связаны с декриминализацией Северо-Кавказского региона.

В ходе поездки он встретился с главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым, обсудив результаты работы в сфере антикоррупционных мероприятий, направленных на налаживание криминогенной обстановки и экономической безопасности в регионе.

Они также договорились о создании кадетского класса СК России в Республике Дагестан. В него по результатам отбора, проведенного среди выпускников девятых классов, уже отобрано 19 человек.

В это время в Магасе шла встреча министра внутренних дел России Владимир Колокольцев с руководящим составом МВД по Республике Ингушетия.

- Глава ведомства заслушал доклады руководителей и поставил задачи по совершенствованию некоторых направлений работы, среди которых – борьба с терроризмом и экстремизмом, противодействие наркопреступности и контроль за миграционными процессами, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Министр также посетил отдела полиции по городу Карабулак, где проинспектировал капитальный ремонт помещений здания.