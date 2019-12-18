Горьковский автозавод против санкций: Работники отечественного автогиганта призвали американцев не давить на ГАЗ

В Нижнем Новгороде финишировал международный автопробег #SaveGAZ. Рабочие Горьковского автозавода проехали пол-Европы, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме влияния американских санкций на положение рабочих автомобильной отрасли.

В ЧЕРНОМ СПИСКЕ МИНФИНА США

Флагман российского автопрома Горьковский автозавод рожден в тесной кооперации между Россией и Америкой. На протяжении своей истории ГАЗ работал с американскими «Фордом», General Motors и Chrysler, с европейскими компаниями Daimler и Volkswagen. Кроме того, сегодня ГАЗ работает с зарубежными партнерами в 40 странах мира, в которые экспортируется продукция предприятия.

Но все проекты международного сотрудничества оказались под угрозой в апреле прошлого года, когда ГАЗ был включен в черный список минфина США. Санкции могут остановить экспортные планы и контракты со всеми зарубежными поставщиками. А ведь от работы конвейеров на предприятиях «Группы ГАЗ» зависят судьбы не только 40 тысяч сотрудников компании, но и предприятий смежников - а это почти полмиллиона россиян.

ДО ГЕРМАНИИ И ОБРАТНО

Рабочие ГАЗа стучатся во все двери, доказывая несправедливость санкций в отношении трудовых коллективов, вплоть до пикетов у посольства США в Москве. А недавно заводчане на автомобилях «ГАЗель NEXT» преодолели более 4 тысяч километров из Нижнего Новгорода в немецкий город Дюрен. Машины с лозунгом «Санкции останавливают прогресс» привлекали внимание во всех городах Европы.

В Вене участники пробега передали петицию в посольство США с коллективным обращением к американскому правительству о снятии санкций с завода. В Германии встретились с представителями автомобильного комитета международного рабочего союза IndustriALL.

- Никакие политические разногласия не должны разрушать экономические связи и ставить судьбы сотен тысяч людей под удар, - убежден председатель рабочих советов «Группы ГАЗ» Евгений Морозов. - Санкции вредят глобальной автомобильной отрасли. Все наши европейские партнеры и поставщики хотят работать с нами, но не могут планировать проекты сотрудничества с заводами «Группы ГАЗ».

«НАС ДОЛЖНЫ УСЛЫШАТЬ!»

На заседании автомобильного комитета IndustriALL профсоюз ГАЗа предложил внести резолюцию о проработке плана совместных действий по защите рабочих России и всего мира от разрушающего влияния санкций.

- Мы стремились привлечь внимание правительств разных стран и деловых кругов во всем мире к проблеме санкций, которые наносят ущерб деловому сотрудничеству, нарушают принципы честной торговли и ухудшают социально-экономическое положение рабочих, - подводит итог автопробега Сергей Солодов, председатель профкома Горьковского автозавода.

Вернувшись из автопробега, газовцы и дальше не собираются сидеть сложа руки.

- Мы сделаем все, чтобы нас услышали во всем мире и отозвали несправедливые санкции против Горьковского автозавода, - говорят они. - Хватит давить на ГАЗ!