Анастасия Волочкова уедет с любимым на необитаемый остров

Балерина Анастасия Волочкова, как удалось разузнать «КП», встретит Новый год со своим возлюбленным.

В конце декабря пара улетает в Таиланд, где любимый мужчина приготовил для звезды много сюрпризов. Своё новогоднее путешествие они начнут на знаменитой вилле «Химмафан», где останавливались королевские особы и мировые селебрити. Говорят, вилла недавно была выставлена на продажу за $2 миллиона. Так что вполне возможно, что мужчина балерины присматривает для неё по-настоящему царский подарок.

Впрочем, проживанием на одной вилле парочка не остановится. После Анастасия и ее друг отправятся в резиденцию «Hideaway Lake» в районе Лагуны.

volochkova_art В конце декабря Волочкова отправится в Таиланд, где любимый мужчина приготовил для звезды много сюрпризов

Там они тоже поселится на отдельной 200-метровой вилле с собственным бассейном.

А завершит свой романтический вояж балерина на острове Koh Yao Yai в свадебном (!) отеле «Saeng Suree Villas».

Как рассказали «КП» друзья Анастасии Волочковой, возлюбленный приготовил ей в качестве сюрприза романтический ужин на необитаемом острове, плавание с дельфинами и эксклюзивное ювелирное украшение.

Не исключено, что Анастасия вернётся с отдыха с колечком на безымянном пальчике.

Напомним: Анастасия Волочкова уже год скрывает своего любимого мужчину, публикуя в Инстаграме лишь его носки.

- В соцсетях гадают: какой он, самый дорогой моему сердцу мужчина. И пусть продолжают гадать. Он поражает меня своим умом и проницательностью, духовной силой и умением защищать. Способностью вовремя и деликатно дать правильный совет, своей добротой и открытостью,-рассказывает о своём возлюбленном артистка в своей новой книге «Плата за успех». - И хотя мы оба вспыльчивые, а он еще и ужасный ревнивец, мы даже ссоримся с нежностью и уважением друг к другу.

Анастасия Волочкова встретит Новый год со своим возлюбленным. Фото: Елена Галицына

Это такое счастье — иметь возможность сказать любимому человеку «Я люблю тебя». Не тратьте время зря, говорите друг другу о своей любви! Говорите постоянно, в любое время. Всегда! Иначе в жизни может наступить момент, когда захочется сказать эти слова, а будет уже некому. Мы с любимым человеком это очень хорошо понимаем. Ведь никто не знает, что нас ждет дальше и сколько суждено продлиться нашему счастью. Но зато теперь я наконец поняла — счастье любит тишину.