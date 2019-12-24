«И все, сразу у нас со Слепаковым роман»: Ходченкова рассказала о своих чувствах

О том, что у Светланы Ходченковой роман с Семеном Слепаковым, стало известно в сентябре этого года: 36-летняя актриса и 40-летний резидент «Comedy Club»появились вместе на вручении премии одного из глянцевых журналов. После этого звезд экрана якобы видели вместе в Эрмитаже, где их интересовало отнюдь не искусство. Очевидцы рассказывали, что Светлана и Семен не скрывали своих чувств и прилюдно целовались. После этого поклонники особенно пристально наблюдали за малейшими изменениями в фигуре Ходченковой - стоило ей надеть объемный жакет, как Интернет тут же взрывался новостью о беременности актрисы.

Терпение Светланы лопнуло и она решила лично рассказать о своих чувствах к Светлакову. По словам Ходченковой, между ними ничего нет — они просто вели вместе модную премию, и после этого поползли слухи о том, что у них роман.

- Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, — всё, у них уже роман, - посетовала Светлана в интервью журналу «ОК!». - С Семёном мы были ведущими на мероприятии, после чего, собственно, и появились все эти слухи. Боже мой, я комментирую что-то, сама себе не верю...

Актриса уверяет, что на мероприятие, где ее сфотографировали вместе со Слепаковым, она пришла совсем с другим мужчиной — Александром Молочниковым, режиссером двух ее последних фильмов «Аризона» и «Скажи ей». Но в итоге в кадр попали только Светлана и Семен, как будто они были вдвоем.

- Ни на одной фотографии нас нет вместе с Молочниковым, с которым мы туда вместе пришли: его везде отрезали — и остались только мы с Семёном, - рассказала Светлана. - Я говорю: «Саш, ну что за невезуха». И понимаешь, всё, сразу у нас со Слепаковым роман.

На вопрос: общается ли она со Слепаковым, Ходченкова ответила:

- Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Ты знаешь, юмор - наше всё, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже как слон! Ну сколько можно! - возмущается актриса.

По слухам, Семен Слепаков недавно расстался с женой Кариной.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, Ходченкова и Слепаков познакомились в 2018 году на съемочной площадке сериала «Домашний арест», в котором снималась Светлана. Семен был сценаристом и продюсером проекта. Слухи о романе актрисы и шоумена подогрел тот факт, что оба они свободны. По словам окружения, продюсер сейчас в разводе. Жена Слепакова Карина была не из мира шоу-бизнеса и вела зарытый образ жизни. Светлана Ходченкова тоже рассталась со своим женихом, бизнесменом Георгием Петришиным. Они начали встречаться в 2011 году, и дело у влюбленных якобы шло к свадьбе. Но, видимо, предпринимателю не удалось удержать возле себя звезду экрана.

До этих отношений Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем. Брак артистической пары продлился пять лет. Супруги расстались со скандалом — обиженный Яглыч не раз упоминал об этом в интервью.