2019-12-25T00:18:58+03:00
Общество

В России предложили ограничить одноразовую посуду в общепите

Для сокращения отходов, сети быстрого питания предложили перевести на использование многоразовой посуды
Анна ГЛАДКИХ
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В России предложили ограничить одноразовую посуду в общепитеВ России предложили ограничить одноразовую посуду в общепитеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Предприятиям общественного питания в России могут запретить использование одноразовой посуды. С соответствующей инициативой по сокращению объемов отходов Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву.

– Со своей стороны считаю возможным установление обязанности по использованию многоразовой посуды организациями, которые занимаются общественным питанием. Данная мера позволит резко сократить объём отходов, которые возникают в результате деятельности крупных сетей предприятий быстрого питания, никак не ухудшая при этом положение небольших кафе и ресторанов, – приводит цитату из текста официального письма РИА Новости.

По мнению депутата, актуальность экологических вопросов в России сегодня сложно переоценить. Одним из ключевых вопросов в решении назревших экологических проблем в стране можно назвать использование одноразовой посуды – многие предприятия общепита, которые используют такую тару, генерируют огромное количество бытовых отходов. В связи с этим ограничение одноразовой посуды в общепите предлагается как мера, не оказывающая дополнительной налоговой нагрузки на бизнес.

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