На Новосибирской ГЭС возобновил работу гидроагрегат № 1

Энергетики Новосибирской ГЭС закончили капитальный ремонт гидроагрегата №1 номинальной мощностью 70 МВт. Инженерно-технический персонал ГЭС и специалисты подрядчика АО «Гидроремонт-ВКК» провели ревизию основных узлов системы регулирования, механических частей, отремонтировали статор генератора, вспомогательное оборудование, осуществили проверку систем возбуждения и защит гидроагрегата.

Плановые мероприятия длились три месяца и были направлены на обеспечение надежности и безопасности эксплуатации турбины, гидрогенератора и вспомогательного оборудования.

– Поддерживать энергооборудование ГЭС в работоспособном техническом состоянии – задача приоритетная для нашего персонала, так как от этого зависит бесперебойная работа станции и энергоснабжение потребителей региона, – рассказал заместитель главного инженера Александр Горевой.

Это первый капремонт 1-го гидроагрегата после 2012-го, когда энергетики произвели техническое перевооружение гидроагрегата с заменой гидротурбины.