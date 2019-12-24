Дать в долг и заработать

Дано: есть предприниматель Иванов из Санкт-Петербурга, который открыл кофейню и хочет открыть еще одну. И есть частный инвестор Петров из Тулы, у которого имеются свободные 30 тысяч рублей. Петров хочет получать доход выше, чем по вкладу, и готов рискнуть. Где и как им встретиться? На краудлендинговой платформе «СберКредо», которую запустил Сбербанк.

На этой площадке инвестор Петров может диверсифицировать свои риски, то есть, проще говоря, не держать все яйца в одной корзине. В будущую кофейню бизнесмена Иванова он может инвестировать, к примеру, 5 тысяч рублей (такова минимальная сумма), а оставшиеся 25 тысяч — распределить между еще пятью другими предпринимателями.

Потенциальная доходность может составить более 20% годовых. Таким образом, даже если одна из шести инвестиций окажется невозвратной, Петров все равно получит доход больше, чем по вкладу (впрочем, при возникновении просроченной задолженности платформа поможет инвестору ее взыскать, так что возможность вернуть свои деньги сохранится и в случае дефолта заемщика).

Вкладываться можно в неограниченное количество проектов, а вот горизонт инвестирования пока ограничен шестью месяцами. Заемщик при желании может вернуть заем досрочно, а инвестор — в любое время вывести из платформы все деньги, уже уплаченные ему заемщиком. Дочерняя микрокредитная компания Сбербанка «Выдающиеся Кредиты» также будет частично финансировать заемщиков наряду с физлицами (минимальная доля ее участия — 10%). В будущем инвестировать на платформе смогут и другие юрлица — институциональные инвесторы.

Чтобы зарегистрироваться на платформе в качестве заемщика, предпринимателю нужно иметь аккаунт в системе интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Размещаются на платформе не абы какие предприниматели, а те, что проверены Сбербанком, поэтому с надежностью все в порядке: риски, конечно, есть, но это не то же самое, что дать взаймы бизнесмену «с улицы». Оператором платформы выступает ООО «Технологии кредитования» — еще одна дочерняя компания банка. Платформа взимает с заемщика 5% от суммы привлеченного займа, зато инвесторам-физлицам комиссию платить не придется.

«Популярность краудлендинга во всем мире растет. Этот инструмент позволяет бизнесу быстро привлечь финансирование на ранней стадии, а частным инвесторам — получить повышенную доходность. На площадке СберКредо встречаются те, кто нуждается в денежных средствах, и те, кто готов их предоставить. Мы стремились сделать платформу как можно более демократичной и простой в использовании для физических лиц. Именно поэтому минимальная сумма инвестирования составляет всего 5 тысяч рублей, что доступно всем и важно с точки зрения диверсификации рисков. Кроме того, на начальном этапе для снижения рисков максимальная сумма инвестирования в одну компанию будет ограничена суммой в 20 тыс. рублей. В ближайшем будущем мы увеличим лимит максимальной суммы инвестирования до 1 миллиона рублей», — объясняет Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Инвестировать на краудлендинговой платформе Сбербанка могут жители России, имеющие счет в Сбербанке и достигшие 25 лет. Сейчас «СберКредо» доступна юрлицам и ИП, ведущим свою деятельность в московском регионе, а в 2020 году к ней начнут подключаться и предприниматели из других субъектов РФ. И еще одно нововведение — в следующем году, когда число участников площадки увеличится, на платформе появится портфельное инвестирование: система будет формировать различные портфели, состоящие из 5 и более заемщиков с разным уровнем риска, и предлагать их инвесторам, упрощая процесс выбора.