Фанаты «Спартака» требуют себе билеты на Евро-2020 в обход очереди

Одна из самых влиятельных фанатских группировок «Спартака» «Фратрия» выступила с критикой в адрес РФС при распределении билетов на матчи Евро-2020. Представители фанатов недовольны, что им не выделили специальные квоты, и им приходится покупать билеты на общих основаниях. И утверждают, что так сборная России на чемпионате Европы окажется без организованной поддержки.

«Билеты в пользу случайных туристов»

«Болельщики сборной России остались без билетов на чемпионат Европы, а руководство РФС своими руками не только оставило сборную страны без поддержки на Евро-2020, но и в очередной раз отвернулось от преданных любителей футбола в пользу случайных туристов и собственной сиюминутной выгоды», - говорится в заявлении «Фратрии».

Месяц назад фанаты «Спартака» на сборной материли Дзюбу

Выступление фанатов произошло на фоне еще не успевшего затихнуть конфликта. В ноябре в Сан-Марино во время отборочного матча преимущественно болельщики «Спартака» скандировали матерные лозунги в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы. Разразился скандал. Дзюба не сдержался и наговорил много лишнего в адрес спартаковских фанатов, а тех в свою очередь массово задерживали перед игрой «Зенит» - «Спартак». И по прошествии месяца фанаты «Спартака» требуют себе преференции при распределении билетов Евро-2020.

Билеты раньше уже отдавали фанатам – получилась масштабная коррупция

В истории сборной России уже были времена, когда билеты отдавали на реализацию фанатам, точнее ВОБ – Всероссийскому объединению болельщиков. Все закончилось масштабными махинациями. Один из боссов ВОБ Иван (Комбат) Катанаев открыто рассказывал, как фанаты мухлевали с билетами на матч Россия - Германия: назначили лотерею, но выигрышные номера выпали дважды. «Мы заработали каждый около одного миллиона рублей», - утверждал он. События относятся к 2009 году. 1 млн рублей тогда составлял боле 30 тыс. долларов.

Как продавались билеты на Евро-2020

Билеты на такие крупные соревнования, как чемпионаты мира и Европы в последнее время продаются через лотереи. Надо подавать заявки на сайте УЕФА на интересующие матчи, затем ждать: если заявок больше, чем билетов, проводится лотерея. Если заявка выиграла, можно выкупать билеты.