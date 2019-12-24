Андрей Слепнев: Мы помогаем предпринимателям выходить на внешние рынки

На 2020 год прогноз роста ВВП неутешителен, повезет, если он превысит 1%. Да и отечественная экономика до сих не слезла с сырьевой иглы: львиная доля валютных поступлений - доходы от продаж газа и нефти за рубеж. Но резервы для роста есть. На базаре в далеком Урумчи (один из городов Внутреннего Китая) автор этих строк видел мороженое… из Алтайского края. Наши продукты по всему миру считают экологически чистыми, а наши товары - надежными, как автомат Калашникова. Вот только проникнуть на внешние рынки не так-то просто. Сертификация, таможня, логистика! Даже крупный бизнес с серьезными ресурсами сто раз подумает - не вышло б себе дороже. Что уж и говорить о малых предприятиях откуда-нибудь из глубинки.

Но ситуация потихоньку меняется. В 2015 году создан Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственная структура, помогающая нашим предприятиям выгодно продавать товары за рубеж. Сможет ли страна слезть с сырьевой иглы и как малому бизнесу выйти на внешний рынок - об этом «Комсомолке» рассказал генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.

«МЫ ПОМОГЛИ ПОЧТИ ТЫСЯЧЕ ФИРМ»

- Андрей Александрович, все-таки получается у нас переходить к несырьевому неэнергетическому экспорту?

- В 2018 году он составил $151 миллиард. Подъем по сравнению с 2017 годом составил 12% - это был компенсационный рост после кризиса. В уходящем году против нас играли цены, тарифные барьеры, торговые войны. Но мы планируем повторить показатели 2018-го. Это если смотреть в деньгах. А физические объемы должны вырасти на 2%. То есть на экспорт поставляют больше, хотя денег выручают чуть меньше. Цель национального проекта - выйти на несырьевой экспорт в $250 миллиардов. Чтобы его соотношение с сырьевыми доходами составляло не 1/3, как сейчас, а хотя бы 50 на 50. Та цифра, которая позволяет развиваться нашей экономике.

- Что конкретно сделал РЭЦ для достижения этой задачи в уходящем году?

- Мы планируем, что общий объем поддержки экспортеров с нашей стороны превысит $17,5 миллиарда. Это 12% от суммы всего несырьевого неэнергетического экспорта, о которой я говорил вначале. Это те объемы, которых бы не было, если бы государство через наш экспортный центр не приняло бы на себя риски, связанные с работой на внешних рынках. Это страхование, и льготное финансирование, и предоставление отсрочек по кредитам для экспортеров. По всему миру мы вывезли больше тысячи наших фирм на всевозможные выставки и бизнес-миссии. Плюс другие нефинансовые меры поддержки, субсидии.

ОДЕЖДА ДЛЯ КУКОЛ НА $640 ТЫСЯЧ

- Звучит оптимистично, но при этом занимаются экспортом меньше 1% наших предприятий. В чем дело?

- Многие не верят в свои силы, в то, что их продукт достаточно качественный. Поэтому мы запустили программы акселерации. Там множество мер помощи. Выйти на внешний рынок помогают опытные тренеры-наставники. Участвуют более полутысячи компаний, десятки из них уже заключили свои первые экспортные контракты.

Работаем и в обратную сторону - допустим, в Индии бизнесмен хочет найти поставщика из Нижнего Новгорода, его заявка сразу попадает к нам, мы ее сопровождаем. Сейчас мы эту систему отработали на семи странах мира и десяти регионах России. Задача следующего года - сделать систему глобальнее. Совсем недавно мы с нашими экспортерами вышли на крупнейшие китайские маркетплейсы (электронные торговые площадки), в ноябре было больше 40 тысяч покупок. И это только первые шаги. Интерес к российской продукции огромный по всему миру.

- Включая, наверное, Африку? Этой осенью в Сочи прошел масштабный российско-африканский саммит.

- РЭЦ вместе со Сбербанком, ВЭБ.РФ и Gemcorp Capital сделал платформу для финансирования экспорта в Африку на 5 миллиардов долларов. Таким образом, мы можем гарантировать безопасные расчеты и платежи уже с десятью странами этого континента. Еще мы поддержали сделку по поставке в Египет 1300 пассажирских вагонов производства российского «Трансмашхолдинга».

- Все-таки конкретные примеры экспортеров-героев есть?

- Все экспортеры - герои. Это чемпионы в своем деле. Чтобы подать пример остальным, мы провели первую премию «Экспортер года». Участвовали 1600 фирм. Например, компания «Эко Тойс» из Приморского края. Делают деревянные игрушки, теперь их с нашей помощью реализуют в международных интернет-магазинах. Продажи по всей Европе, в США, в Азии. Среди призеров премии - компания «ЭкоДекор», продающая квесты. Оборудование, сценарии и все прочее поставляют в десятки стран. Есть компания - создатель одежды для кукол, которой мы также помогли. Малое предприятие, но объем продаж за год - $680 тысяч.

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Масло, выставки, кино, новый год

- Делаю на Вологодчине масло, хочу поставлять в Китай. Вы поможете?

- В случае Китая мы сначала выясняем: есть ли спрос? Если есть, то и перспективы имеются. Например, в декабре 2018 года мы стали поставлять в КНР молочную продукцию с полутора десятков российских предприятий. А уже в январе 2019-го оказалось, что одна китайская компания все эти бренды переписала на себя, поскольку наши не подумали, что их надо там зарегистрировать. РЭЦ им помог эти проблемы решить. Другой вопрос - максимально быстрая доставка молочки. Поэтому мы запустили контейнерный поезд-экспресс из Подмосковья в срединный Китай. В общем, аспектов много, советую оставить заявку у нас на сайте, мы свяжемся и поможем. Также во многих регионах есть наши филиалы - местные центры поддержки экспорта. Которые тоже помогут.

- А какие-то нестандартные меры поддержки есть?- Недавно была введена компенсация затрат на съемки фильмов в России - в первую очередь зарубежных. Потому что, например, сейчас киностудии часто нашу страну снимают не у нас, а в Восточной Европе. Новелла поможет развить отрасль. А если фильм успешный, то часто начинается еще и туристический поток по местам киносъемок.

- Реально ли попасть на международную выставку с помощью РЭЦ и найти новых покупателей?

- Более чем реально. На следующий год у нас запланировано участие примерно в ста выставках по всему миру. Делаем застройку павильонов, арендуем площадь, оплачиваем приезд участников.

- Что делать, если столько бюрократии в процессе возврата НДС (который вроде бы положен экспортерам)?

- Задача нацпроекта, которую мы реализуем, - создать систему поддержки экспортера по типу «одного окна». В следующем году мы должны запустить ее первую очередь с базовыми функциями по оформлению возврата НДС. Туда же будут подключены наши инструменты: поиск зарубежных партнеров, аналитика, заявки на получение экспортных субсидий. В 2022 году мы должны подключить туда весь массив - получение сертификатов, справок и других нужных экспортеру документов.

- Ваш прогноз на новый год? Ведь в глобальной политике изменений не предвидится: санкции, таможенные войны…

- Да, из-за них мировой спрос падает, но мы видим, что есть ряд позиций по продовольствию: жиры, кондитерка, рыба, мясо - они растут из года в год. То же самое - фармацевтика, детские товары, легкая промышленность. Несмотря на снижение цен - идет рост. Который, надеемся, скомпенсирует негативные тенденции для наших традиционных товаров.

СПРАВКА

Куда обращаться, если вы хотите заняться экспортом

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