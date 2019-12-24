Делегация парламентариев Великобритании посетила Москву

20 декабря в Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с лордом Уэверли. Член парламента Великобритании Джон Уэверли прибыл в Москву в составе делегации британских парламентариев, где провел ряд важных встреч.

Участники встречи обсудили успехи в налаживании межпарламентского сотрудничества между Россией и Великобританией. «После длительного перерыва данный визит подчеркивает важность открытого диалога между парламентами наших стран для восстановления отношений», – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Стороны достигли договоренности продолжать диалог и выразили уверенность в том, что только открытое обсуждение актуальных вопросов и вызовов ведет к эффективному стратегическому сотрудничеству.

«Наши страны стремятся к развитию взаимовыгодных отношений, мы заинтересованы в развитии разностороннего сотрудничества. В настоящее время достигнута договоренность организации молодежных конференций и мероприятий, посвященных гендерному равенству. Рассматривается возможность организации ответного визита российских парламентариев в Лондон, что будет способствовать продолжению диалога с целью укрепления понимания необходимости стратегического взаимодействия между странами», – подчеркнул член парламента Великобритании Джон Уэверли.

Встреча состоялась в рамках визита британских парламентариев в Москву, во время которого члены Палаты лордов парламента Великобритании лорд Уэверли, лорд Балфи, лорд Брауни, встретились с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Во время встреч была достигнута договоренность продолжать диалог в рамках ПАСЕ и Арктического совета, стороны также обсудили возможность проведения в 2020 году конференции, посвященной защите исторической памяти о Второй мировой войне, с участием стран Европы, США, Израиля, других стран. Во время встречи затронули тема «Брекзита» и его последствий. Вячеслав Володин подчеркнул, что при любом развитии сценария в отношении «Брекзита» Россия будет выступать за продолжение диалога с Великобританией.

24 апреля 2018 года Фонд Росконгресс и лорд Джон Десмонд Уэверли, подписали соглашение о сотрудничестве.Основной темой соглашения стало продвижение сотрудничества межу сторонами сторон для развития взаимного диалога между сообществами Российской Федерации и Великобритании.