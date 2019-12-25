Дельфийские игры-2020 в Омске посвятили 75-летию Победы

Дельфийские игры – одно из главных событий в культурной жизни России, открывшее немало талантов. Каждый год сотни ребят в возрасте от 10 лет до 25 лет участвуют в творческом состязании в разных жанрах искусства. Местом проведения Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России и Пятнадцатых открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ станет Омск. Культурный форум пройдет с 24 по 29 апреля 2020 года. Игры будущего года посвящены 75-летию Победы и пройдут под девизом «Мы помним!».

СОСТЯЗАНИЯ В 30 НОМИНАЦИЯХ

Подготовку к этому событию в регионе начали сразу же, как только Омск получил статус хозяина игр 2020 года. За организацию мероприятия отвечает Национальный Дельфийский совет России и правительство Омской области. Уже известна конкурсная программа: юные таланты будут соревноваться в 30 номинациях по вокальным, музыкальным, танцевальным, художественным и другим творческим дисциплинам. Определены и площадки для проведения состязаний: конкурсы пройдут в городских театрах, музеях, библиотеках, Домах культуры, вузах, детских школах искусств. Церемонии открытия и закрытия игр будут проведены в спорткомплексе «Красная звезда».

Сделать предстоит немало: регион разрабатывает большую программу по размещению, питанию и обеспечению безопасности участников Дельфийских игр. Гостей форума примут более двух десятков гостиниц Омска. Городские власти благоустраивают улицы и площади вокруг мест проведения фестивальных мероприятий, ремонтируют и оснащают новым сценическим оборудованием театры и культурные центры. Выпускаются сувениры с символикой игр, разрабатывается концепция оформления города к приезду участников.

НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ

- Организация Дельфийских игр для нас - не только престиж, но и большая ответственность. Почетно принять столь статусное мероприятие, внести свою лепту в национальное событие, - говорит губернатор Омской области Александр Бурков. - Я постоянно общаюсь с омской молодежью и знаю, как много у нас талантливых ребят. А дома и стены помогают. Омичи должны достойно проявить себя и как организаторы, и как участники игр.

Чтобы помочь будущим конкурсантам настроиться на победу, областным минкультом организованы обучающие семинары. С августа по декабрь преподаватели вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Ростова-на-Дону провели 18 мастер-классов для детей.

При поддержке компании «Газпром нефть» в Омске впервые прошёл Всероссийский фестиваль «Где рождается искусство-2019». Серию мастер-классов в декабре также провел благотворительный фонд «Новые имена», президентом которого является пианист Денис Мацуев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ, СОВРЕМЕННЫЕ КИНОЗАЛЫ И АВТОКЛУБЫ

5 главных итогов культурной жизни региона в 2019 году

«Омск – город театральный, музыкальный, фестивальный», - говорит глава региона Александр Бурков. Уходящий 2019-й стал особенно насыщенным на события, и не только в областном центре, но и в районах. На нацпроект «Культура» было направлено 106 млн. рублей. В новом году вложения в эту сферу увеличатся более чем в два раза.

Мэр Омска Оксана Фадина и губернатор Омской области Александр Бурков на открытии первой в городе модельной библиотеки, объединившей книги с цифровыми технологиями. Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области.

1. ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА «ЭРМИТАЖ-СИБИРЬ»

В ноябре этого года в Омске открылся центр «Эрмитаж-Сибирь». Омское представительство Государственного Эрмитажа стало третьим в России и первым за Уралом. Центр расположился в отреставрированном историческом здании.

Кроме выставочных залов в культурном комплексе разместились детский образовательный и молодежные центры, «Театр живописи», фонды советской и современной живописи, а также реставрационная мастерская.

2. ГОД ТЕАТРА

В России 2019 год был объявлен Годом театра. Омским зрителям он подарил 60 премьерных спектаклей. В регионе прошли 9 крупных театральных фестивалей. В Музыкальном театре и в Пятом театре появилось новое сценическое оборудование. Еще одно знаковое событие – омский ТЮЗ в этом году был включен в список 40 детских театров России, в которых будет проведен капитальный ремонт. Средства на реконструкцию выделяются из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура».

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ КИНОЗАЛОВ В РАЙЦЕНТРАХ

Омская область стала единственным регионом России, где во всех муниципальных районах открылись современные кинозалы. Омичи три года работали в этом направлении. В декабре зрителей принял 32-й по счету модернизированный зал в последнем районе – Азовском. За год сельские кинотеатры, где можно, в том числе, посмотреть фильм в формате «3D», посещают около 280 тысяч человек. Теперь на очереди виртуальные концертные залы, первый из которых появится в городе Таре в следующем году.

Современный кинозал в селе Лузино Омского района был открыт в 2019 году. Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области.

4. НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ

Школы искусств Омской области получили 50 новых пианино. Это поможет учащимся музыкальных классов подготовиться к Дельфийским играм. Каждый инструмент стоит 370 тысяч рублей, средства были выделены в рамках нацпроекта «Культура». В 2020 году оснащение музыкальных и художественных школ продолжится.

5. В СЕЛА ПРИЕДУТ АВТОКЛУБЫ

Досуг в деревнях и селах теперь обеспечивают мобильные клубы: многофункциональные передвижные культурные центры приезжают к омским зрителям из глубинки с киносеансами, концертами и спектаклями. В качестве «сцены на колесах» используются грузовые автомобили «ГАЗон NEXT». Машины оборудованы звуковой, световой и видеотехникой. У них есть автономный источник электропитания, который позволяет устраивать культурные мероприятия практически в любом месте.

Передвижные культурные центры - это полноценные площадки для проведения концертов или спектаклей. Автоклубы оборудованы экранами и сценой размером три на пять метров. Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области.

В этом году счастливыми обладателями автоклубов стали шесть районов области, в следующем будет закуплено еще столько же.