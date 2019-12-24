Депутат Госдумы о высказываниях Запада по поводу крымского моста: Какие-то садисты, которым нужен концлагерь

«Еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России — картинно осерчали во внешнеполитическом ведомстве Евросоюза, увидев на экране, как по рельсам в Крым пошли поезда. Вернее, поезд с российским президентом в кабине машиниста. Представители Крыма в российском парламенте напомнили чиновникам ЕС, что работа над самым большим в Европе мостом через Керченский пролив — это внутреннее дело нашей страны и звучащие из Киева или Брюсселя протесты выглядят просто нелепо.

За комментарием КП обратилась к главе комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леониду Калашникову.

- Леонид Иванович, в Евросоюзе сочли пуск поездов по мосту в Крым нарушением суверенитета Украины. Вы в Думе руководите направлением евразийского сотрудничества — что ответите на это?

- Я бы на этот выпад не стал отвечать. Хотя, нет. Я бы им посоветовал лучше другим делом заняться. Чтобы наводили мосты с той стороны.

- С той — это с какой?

- Со стороны Киева, интересы которого вы там, в Евросоюзе, так агрессивно защищаете. Вместо этого они сначала оставляют людей на полуострове, который кто-то до сих пор на Украине наивно считает своим, без электроэнергии. Потом отключает воду, перекрывая ее поступление по Северо-Крымскому каналу, который раньше орошал поля полуострова.

- Вы о многолетней экономической блокаде со стороны нынешнего руководства Украины?

- О ней. Чиновникам ЕС стоило бы не заботиться об абстрактных правах человека, которые кто-то где-то в Крыму якобы нарушает, а о реальных нарушениях - прав крымчан из-за этой украинской блокады.

- Мост — прорыв блокады?

- Конечно! Её Россия Керченским мостом в том числе, как раз и прорвала. Россия обеспечила жизнеобеспечение двум с половиной миллионам крымчан. А на Западе по этому поводу начинают верещать. Как будто они садисты какие то, действующие по принципу чем хуже тем лучше. Концлагерь в Крыму их, наверное бы, устроил.