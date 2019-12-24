2019-12-24T16:43:20+03:00
Звезды

Сестра Тимати откровенно рассказала о своей болезни

Анна Юнусова учится в десятом классе Московской экономической школы
Ольга ЛИБГАРДТ
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О сестре Тимура Юнусова заговорили после бала дебютанток TatlerО сестре Тимура Юнусова заговорили после бала дебютанток TatlerФото: Михаил ФРОЛОВ
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Анна Юнусова известна как младшая сестра Тимати. Девочка родилась во втором браке отца репера Ильдара Юнусова. Аня учится в десятом классе Московской экономической школы и много времени проводит за границей.

О сестре Тимура Юнусова заговорили после бала дебютанток Tatler. Многие тогда обратили внимание - девушка немного сутулилась и странно держала правую руку.

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I m a better person when I ride
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После выхода Ани в свет подписчики буквально забросали 16-летнего подростка вопросами о здоровье. В какой-то момент ей это надоело, и Юнусова обратилась к фолловерам. "Скажу сразу - со мной все в порядке. Я никогда ни от кого не скрывала того, что у меня не раскрывается моя правая рука. Для меня это не было и не будет проблемой. Ведь то, как срослись мои сухожилия, не должно определять то, кем я являюсь", - написала девушка.

По ее словам, она научилась любить и принимать себя такой, какая она есть: "Это мой маленький шарм. И жизнь, наряду со всеми моими родными и близкими, научила любить мою руку".

annayuni__annayuni__
The world fears time. And time fears the pyramids
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А потом обратилась к хейтерам, которые чуть ли не каждый день ставили ей новые диагнозы и писали о том, что "сестре Тимати срочно нужна помощь". "Остальные диагнозы, поставленные комментаторами, являются недостоверными. Моя же «сутулость» проявляется лишь тогда, когда я волнуюсь. На балу этого не делать было невозможно. А вообще все мы, подростки, угловатые, и надо уметь над этим смеяться", - посоветовала публике Анна.

Она особо подчеркнула, что не собирается ничего менять в себе. "А «дорогостоящее лечение» нужно не мне, а тем, кому в голову взбрели все мои диагнозы", - резюмировала Юнусова.

annayuni__annayuni__
Feeling the freedom with every vein in my body
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Стоит отметить, что у отца Тимати четверо детей. От первого брака у Ильдара Юнусова родились два сына - Тимур и Артем. А во втором браке - две дочки - Настя и Аня. Наследницы с младенчества жили в Женеве, где работал их папа. Анастасия окончила с отличием Лозаннскую школу отельеров, знает в совершенстве японский язык. Младшая Юнусова не скрывает - как только окончит школу Москве, переедет в Лондон. Девушка мечтает поступить на художественный факультет. Аня изучает английский, французский, итальянский и корейский языки. Она увлекается верховой ездой и дайвингом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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