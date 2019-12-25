Накануне Дня спасателя фотокорреспонденту "КП" Владимиру Веленгурину вручили знак МЧС «За Заслуги»

С 1992 года Владимир Веленгурин был вместе со спасателями министерства был на десятках крупнейших ЧСках в стране и за рубежом. Наводнения, землетрясения, пожары, катастрофы кораблей и самолетов, теракты...Горе и отчаяние людей. Все это на его снимках. Но главное - работа тех, кто спасает и дает надежду на жизнь.

На снимке выше сам Владимир. Вот,что он вспоминает:

- 27 августа 2000 года, пожар на Останкинской телебашне.Только что передовой отряд спасателей добрался до ресторана «Седьмое небо» расположенном на вершине телебашни. Идти было тяжело. Ступеньки лестниц поначалу были завалены многочисленными использованными огнетушителями ,через которые приходилось постоянно перешагивать. Буквально все было сильно прокопченным и скользким. Пожар только закончился. Что могло гореть уже сгорело. У спасателей не было с собой фотографа и поэтому они взяли меня с собой. А фотограф был очень нужен. Еще была эпоха, когда не было мобильных телефонов c камерами и снимать надо было только на пленку. Мне была поставлена задача сфотографировать толстенные тросы-растяжки. Они внутри бетонной башни служили амортизаторами, предавая башни упругость.

Никто из специалистов еще не видел состояние этих тросов. А от их целостности зависело и будущее телебашни. Многие тросы были в плачевном виде и трепались словно бельевые веревки. Это я тщательно фиксировал фотоаппаратом. Часа полтора -два занял этот подъем. И вот мы в ресторане. О Чудо,но ничего в нем не сгорело! Стоят сервированные столы, но все покрыто слоем пепла и копоти. Все в сером цвете! Страшно хотелось пить. Открыли холодильник,а там вода и соки,и мороженое даже не растаяло! Я сделал фото этого пожарного и отдыхающего после подъема за столом. Сюрреализм, а не фото.

Попросил, чтобы он сфотографировал и меня. После возвращения на землю я сразу побежал проявлять пленки и печатать фотографии. Зеркала не было. И как я выгляжу не видел. Но постоянно ощущал подозрительные взгляды на себя людей. Только через несколько часов я увидел свое отражение и умылся.

Выпускной ВУЗов МЧС на Красной площади. Выпускники дают присягу и получают дипломы. И традиционная жменя мелочи монет бросается вверх. У них еще все впереди-тяжелая и опасная работа.

Дмитрий Иванович Михайлик, человек легенда,ветеран ГО и МЧС не дожил до своего 100 летия один год. При его жизни поставили памятник. Как говорили при жизни ветерана официальные лица, памятник был только похож на Дмитрия ИвановичаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наводнение в Ленске. В 2001 году практически смыло деревянные постройки в городе. Вода ледяная стремительно прибывала. Людей на лодках перевозили к пятиэтажкам.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В декабре 1997 года крупнейший самолет в мире Руслан упал на жилые дома в Иркутске.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2001 на севере Афганистана прошло разрушительное землетрясение.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС России отправило туда гуманитарную помощь и врачей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гуманитарная помощь для Руанды, где шла кровавая гражданская война.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи медицины катастроф оказывают помощь близким на месте гибели подводной лодки Курск.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чеченской войне спасатели и врачи МЧС принимали активное участие.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасали из руин людей, разносили продовольствие...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...спасали раненых и принимали роды.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эту акушерку, принявшую двойню, я снимал в госпитале МЧС в Грозном в первую и вторую войну.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасательная операция на месте гибели теплохода Булгария.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасательная операция на месте гибели теплохода Булгария.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин на месте пожарищ в Нижегородской области, уничтоживших целые деревни.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наводнение в Свердловской области в 1992.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наводнение в Свердловской области в 1992.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасательные работы на месте схода ледника Колка, который накрыл съемочную группу Сергея Бодрова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трансвааль-парк на выдержал тяжесть снега и рассыпался как карточный домик.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минуты тишины спасатели могли определить, где находятся пострадавшие.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цунами в Японии в 2011 году, тогда погибли десятки тысяч человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наших спасателей встречали и провожали с большой благодарностью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Беслане спасатели стояли в одном ряду со спецназовцами. Увы, среди спасателей были потери.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар в Манеже.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасательные работы в Сочи на месте гибели военного самолета, летевшего в Сирию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ликвидация пожара в дачном товариществе в Подмосковье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осмотр во время наводнения в Крымском районе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Землетрясение в Нефтегорске на Сахалине.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасателям удалось спустя несколько дней извлечь из руин живого мальчика, которого своим телом прикрыл отец.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Железнодорожная катастрофа в Московской области в 1992 году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2006 году в районе Адлера разбился самолет из Армении. Спасатель достает обломки самолета из моря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наводнение в Тюменской области в 2017 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2012 году в Тюменской области разбился пассажирский самолет. Чудо, но были живые. Пострадавших отправили самолетом — госпиталем МЧС в Москву.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одно чудо произошло этим летом, когда пассажирский самолет сел в кукурузу. Не было ни одного серьезно пострадавшего!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН