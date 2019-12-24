2019-12-24T16:56:36+03:00
Спорт

Загитова оказалась выше Медведевой в рейтинге самых популярных спортсменов России

Но в лидерах по итогам 2019 года - футболисты Дзюба и Кокорин
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Загитова оказалась выше Медведевой в рейтинге самых популярных спортсменов РоссииЗагитова оказалась выше Медведевой в рейтинге самых популярных спортсменов РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных российских персон уходящего года. Он составлен на основе 53 тысяч влиятельных источников, куда входят ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Двадцатое место в общем списке занял капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Он же возглавил список самых упоминаемых спортсменов.

Любопытно, что в спортивный топ-10 вошли сразу несколько штрафников. Это футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, просидевшие большую часть года в тюрьме. Хоккеист Евгений Кузнецов, попавшийся на чемпионате мира по хоккею на кокаине. Здесь же скандальный боец Хабиб Нурмагомедов, который до лета отбывал дисквалификацию еще за прошлогоднюю драку против Конора Макгрегора. Рядом и фигуристка Алина Загитова, чей временный уход из спорта в 17-летнем возрасте спровоцировал скандал в фигурном катании.

О спорт — ты скандал!

ТОП-10

1 Артем Дзюба (футбол) — 102 234

2 Александр Кокорин (футбол) — 95 307

3 Павел Мамаев (футбол) — 90 307

4 Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства) — 82 273

5 Александр Овечкин (хоккей) - 65 031

6 Алина Загитова (фигурное катание) — 52 879

7 Евгения Медведева (фигурное катание) — 51 673

8 Евгений Кузнецов (хоккей) — 40 319

9 Александр Головин (футбол) — 39 715

10 Никита Кучеров (хоккей) — 38 134

ИСТОЧНИК KP.RU

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