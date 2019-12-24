Загитова оказалась выше Медведевой в рейтинге самых популярных спортсменов России

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных российских персон уходящего года. Он составлен на основе 53 тысяч влиятельных источников, куда входят ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Двадцатое место в общем списке занял капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Он же возглавил список самых упоминаемых спортсменов.

Любопытно, что в спортивный топ-10 вошли сразу несколько штрафников. Это футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, просидевшие большую часть года в тюрьме. Хоккеист Евгений Кузнецов, попавшийся на чемпионате мира по хоккею на кокаине. Здесь же скандальный боец Хабиб Нурмагомедов, который до лета отбывал дисквалификацию еще за прошлогоднюю драку против Конора Макгрегора. Рядом и фигуристка Алина Загитова, чей временный уход из спорта в 17-летнем возрасте спровоцировал скандал в фигурном катании.

О спорт — ты скандал!

ТОП-10

1 Артем Дзюба (футбол) — 102 234

2 Александр Кокорин (футбол) — 95 307

3 Павел Мамаев (футбол) — 90 307

4 Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства) — 82 273

5 Александр Овечкин (хоккей) - 65 031

6 Алина Загитова (фигурное катание) — 52 879

7 Евгения Медведева (фигурное катание) — 51 673

8 Евгений Кузнецов (хоккей) — 40 319

9 Александр Головин (футбол) — 39 715

10 Никита Кучеров (хоккей) — 38 134