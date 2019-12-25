Пить нельзя лечиться: токсиколог назвал лекарства, которые категорически нельзя сочетать с алкоголем

Бывает, что новогодние праздники застают нас во время болезни. А у хронических больных, например, с гипертонией, лекарственных каникул и вовсе не бывает - им нужно принимать назначенные врачом препараты постоянно. В каких случаях немного спиртного на Новый год все же допустимо, а когда, увы, желательно воздерживаться даже от нескольких бокалов шампанского? «КП» обратилась за консультацией к врачу-терапевту, токсикологу, научно-медицинскому просветителю Алексею Водовозову.

Вообще, этанол (спирт) издавна используется в фармакологии как растворитель, напоминает эксперт. «Но пациентам экспериментировать точно не стоит. Этанол обладает как прямыми, так и побочными фармакологическими эффектами, - говорит Алексей Водовозов. - Он способен либо потенциировать (усиливать), либо ингибировать (ослаблять) выраженность эффектов большого числа лекарств».

Точно известно, что категорически противопоказано сочетать спиртное со следующими группами препаратов:

- Снотворные.

- Анксиолитики (то есть психотропные препараты для снижения тревожности).

- Обезболивающие (аспирин, ибупрофен, диклофенак, парацетамол).

- Релаксанты скелетных мышц (применяются для снятия мышечных спазмов, болей в спине).

- Инсулин и сахароснижающие препараты.

- Статины (препараты для нормализации уровня холестерина).

- Антидепрессанты.

- Нейролептики (препараты, которые применяются для лечения неврозов, шизофрении, паранойи и других психических расстройств).

При сочетании этих препаратов с этанолом могут возникнуть тяжелые побочные эффекты вплоть до летального исхода, предупреждает Алексей Водовозов.

Что значит «сочетание лекарства с алкоголем»? Запивать таблетку спиртным, конечно, вряд ли кто отважится. Но у каждого препарата существует свой период достижения наибольшей концентрации в крови и период выведения из организма. Эти сроки всегда указываются в инструкции. Строго говоря, если выпить алкоголь после истечения таких сроков, то речь уже не будет идти о «сочетании». Но! В большинстве случаев лекарства принимаются курсами, и крайне нежелательно прерывать их. Поэтому врачи рекомендуют на время лечения придерживаться «сухого закона».

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А что насчет антибиотиков?

Как поясняет эксперт, лишь некоторые из них не сочетаются со спиртным, так как обладают способностью блокировать один из ферментов в цепи переработки этанола у нас в организме (ацетальдегиддегидрогеназу). В результате даже из-за небольших доз алкоголя человек может испытывать полноценную картину похмелья, то есть отравления уксусным альдегидом. «Опасны в этом смысле цефалоспорины, гризеофульвин, сульфаниламиды (включая бисептол), нитрофураны (фуразолидон), кетоконазол и метронидазол», - перечисляет Алексей Водовозов.

ВАЖНО

Сердечникам и их близким важно помнить, что опасно сочетать алкоголь и варфарин, подчеркивает врач. Это препарат, который назначают для профилактики образования тромбов, после инфаркта миокарда, чтобы избежать повторных сердечно-сосудистых катастроф, при фибрилляции предсердий. При комбинации варфарина с алкоголем увеличивается риск кровотечения, которое, учитывая «кроверазжижающие» свойства лекарства, будет очень сложно остановить.

Что касается препаратов против повышенного давления (для гипертоников), то их так же не рекомендуется сочетать с алкоголем, говорят кардиологи. Если совсем уж невтерпеж, можно поднять на Новый год один-два бокала шампанского или сухого вина. При этом нужно следить за своим давлением и держать под рукой лекарства. «Любой алкоголь после фазы расширения кровеносных сосудов (вазодилатации) вызывает их сужение, спазмы (вазоконстрикцию). Для гипертоника это может обернуться резким скачком давления, вплоть до гипертонического криза», - предупреждает профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.