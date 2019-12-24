Галкин признался, что детей первой захотела Пугачева

Максим Галкин накануне Нового года стал гостем Ютуб-канала «А поговорить?», где рассказал, как шесть лет назад на свет появились его двойняшки Гарри и Лиза. По словам Максима Галкина, стать родителями предложила ему Алла Пугачева.

- Это была инициатива Аллы, - рассказывал об отцовстве в одном из интервью «КП» Максим Галкин. - Мы об этом заговорили после свадьбы, я до этого не знал, что еще 11 лет назад она заморозила свои яйцеклетки. Она мне об этом сказала только два года назад, когда мы поженились. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями.

Эту же историю Максим повторил и в интервью блогеру Ирине Шихман.

maxgalkinru Началось Секреты, понимаешь ли!

- С суррогатной матерью мы не были знакомы лично. Она тоже не знала, для кого вынашивает детей. Полная анонимность, - поведал Шихман Галкин. - Нам очень повезло, это был очень ответственный человек. У меня нет никаких внутренних этических противоречий. Как мы выбирали суррогатную мать? Этого человека нам помогали найти специалисты. Это и анкеты, и собеседования, видео. Он тебя не видит, но знает, что разговор с ним записывается на видео. А ты его смотришь, знаешь его биографию, в каких условиях живет. В этом нет никакой неправды или скрытого чего-то. Человек открыто говорит про себя, дает свои данные. В любом случае это работа, зарабатывание денег, в первую очередь

Как рассказал Галкин, перед свадьбой с Пугачевой, он пообещал АБ, что никогда ей не изменит.

- Я не изменю ей, не изменю отношения в семье. Она может быть спокойной, - заверил блогера Максим Галкин.

Напомним: Максим Галкин и Алла Пугачева поженились восемь лет назад. А познакомил их в 2001 году на фестивале «Славянский базар» тогдашний муж Пугачевой король сцены Филипп Киркоров. Как говорит Галкин, именно с 2001 года начались его личные отношения с Аллой Пугачевой.