2019-12-24T19:15:38+03:00
Экономика

На каждого россиянина приходятся банковские долги в 227 тысяч рублей

По уши в кредитах в Калмыкии и Тыве, а меньше всего займов на Кавказе и в Крыму
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Поделиться:
В этом году надзорные органы ужесточили выдачу кредитовВ этом году надзорные органы ужесточили выдачу кредитовФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Долги населения увеличиваются. К ноябрю 2019 общий объем кредитов вырос почти на 20% и составил 17,2 триллиона рублей.

Эксперты «РИА Рейтинг» на основе данных Центробанка и Росстата подсчитали, что в среднем каждый из нас должен банкам 227,5 тысяч рублей, что на 37 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. И опять же, в среднем, чуть меньше половины зарплаты жителя страны (47,1%) идет на оплату ссуд.

Это объясняется тем, что последние три года займы дешевели, ставки падали. Народ активно шел за ипотекой, автокредитами. В уходящем году самыми популярными стали потребительские кредиты.

В рейтинге регионов с самими большими долгами на первом месте Калмыкия, где общая сумма задолженности на человека чуть меньше его средней годовой зарплаты. Примерно то же положение в Тыве и Курганской области.

Меньше всего долгов в Ингушетии — кредиты «съедают» 9,9% доходов или 27,8 тыс. руб. на человека в среднем. Среди самых незакредитованных регионов — Крым, Дагестан, Чечня, Чукотка и Москва.

Экономист Никита Кричевский объясняет низкую закредитованность в Крыму небольшим выбором банков, а также тем, что часть займов, полученных до присоединения полуострова к России, осталась в ушедшем из региона украинском «Приватбанке». Ситуация на Кавказе иная.

- Там велика доля неформальных кредитов, то есть займов без оформления, - говорит Кричевский. - Идти в банк считается не совсем правильным или не совсем корректным. Там проще занять у друзей, у знакомых, у родственников.

Экономист напомнил, что в этом году надзорные органы ужесточили выдачу кредитов. В следующем году кредитоваться и даже рефинансироваться будет сложнее.

СПРАВКА "КП"

Где меньше всего долгов (соотношение долга к годовой зарплате в %):

1. Ингушетия 9,9

2. Крым 13,9

3. Севастополь 15,9

4. Дагестан 17,9

5. Чечня 18,7

6. Чукотка 26,9

7. Москва 28,9

8. Сахалинская область 33,5

9. Камчатский край 34,3

10. Магаданская область 34,7

Где больше всего долгов (соотношение долга к годовой зарплате в %)

1. Калмыкия 86,2

2. Республика Тыва 76,4

3. Курганская область 72,8

4. Чувашия 70,5

5. Оренбургская область 69,6

6. Адыгея 69,2

7. Тюменская область 68,2

8. Орловская область 67,0

9. Башкортостан 66,7

10. Удмуртия 66,4

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Самарской области объявили бой бюрократическим офисным процессам
Первая в стране «Фабрика офисных процессов», созданная в рамках нацпроекта по повышению производительности труда, обучает сотрудников предприятий и учреждений избегать ненужных бумажных задач, экономить время и повышать экономическую эффективность
Новости 24
Российских госслужащих могут пересадить на такси
«Нафтогаз» рассчитывает согласовать с Россией условия договоров по газу 26 декабря
Раскрыта стоимость поездки Зеленского в Париж
Москвич засудил художников, смастеривших куклу, не похожую на его жену
Киев планирует получить 2 млрд долларов за транзит российского газа в 2020 году
Путин рассказал о приоритетах работы законодателей в 2020 году
В министерстве труда рассказали детали замены трудовых в электронный формат
Россияне смогут увидеть отреставрированную «Иронию судьбы»
Евросоюз осудил смертный приговор пятерым убийцам журналиста Джамаля Хашукджи
RT выпустил ролик с самыми хайповыми новостями 2019 года
Киев упростил порядок пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине
МЧС: в Москве за новогодние праздники в пожарах гибнут около 30 человек
Генерал таможни Кизлык арестован по делу о коррупции
Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования
Шойгу рассказал о снижении места России по военным расходам в мире
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года
У главы управления таможни при обыске нашли драгоценности, 600 тысяч долларов и евро
Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Шойгу рассказал, почему снизилась потребность в солдатах-срочниках
В ОСК рассказали, за какое время могут построить трубоукладчика для «Северного потока – 2»