На каждого россиянина приходятся банковские долги в 227 тысяч рублей

Долги населения увеличиваются. К ноябрю 2019 общий объем кредитов вырос почти на 20% и составил 17,2 триллиона рублей.

Эксперты «РИА Рейтинг» на основе данных Центробанка и Росстата подсчитали, что в среднем каждый из нас должен банкам 227,5 тысяч рублей, что на 37 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. И опять же, в среднем, чуть меньше половины зарплаты жителя страны (47,1%) идет на оплату ссуд.

Это объясняется тем, что последние три года займы дешевели, ставки падали. Народ активно шел за ипотекой, автокредитами. В уходящем году самыми популярными стали потребительские кредиты.

В рейтинге регионов с самими большими долгами на первом месте Калмыкия, где общая сумма задолженности на человека чуть меньше его средней годовой зарплаты. Примерно то же положение в Тыве и Курганской области.

Меньше всего долгов в Ингушетии — кредиты «съедают» 9,9% доходов или 27,8 тыс. руб. на человека в среднем. Среди самых незакредитованных регионов — Крым, Дагестан, Чечня, Чукотка и Москва.

Экономист Никита Кричевский объясняет низкую закредитованность в Крыму небольшим выбором банков, а также тем, что часть займов, полученных до присоединения полуострова к России, осталась в ушедшем из региона украинском «Приватбанке». Ситуация на Кавказе иная.

- Там велика доля неформальных кредитов, то есть займов без оформления, - говорит Кричевский. - Идти в банк считается не совсем правильным или не совсем корректным. Там проще занять у друзей, у знакомых, у родственников.

Экономист напомнил, что в этом году надзорные органы ужесточили выдачу кредитов. В следующем году кредитоваться и даже рефинансироваться будет сложнее.

СПРАВКА "КП"

Где меньше всего долгов (соотношение долга к годовой зарплате в %):

1. Ингушетия 9,9

2. Крым 13,9

3. Севастополь 15,9

4. Дагестан 17,9

5. Чечня 18,7

6. Чукотка 26,9

7. Москва 28,9

8. Сахалинская область 33,5

9. Камчатский край 34,3

10. Магаданская область 34,7

Где больше всего долгов (соотношение долга к годовой зарплате в %)

1. Калмыкия 86,2

2. Республика Тыва 76,4

3. Курганская область 72,8

4. Чувашия 70,5

5. Оренбургская область 69,6

6. Адыгея 69,2

7. Тюменская область 68,2

8. Орловская область 67,0

9. Башкортостан 66,7

10. Удмуртия 66,4