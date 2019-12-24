Девочка-маугли, актриса с наркотиками и убийца «девушки в чемодане»: 13 громких криминальных историй 2019 года

ЯНВАРЬ: «ХАЙПАНУЛ» НА КУИНДЖИ

Многие назвали это культурологическое ЧП кражей века. 27 января с выставки Архипа Куинджи исчезла картина. Вроде, висела на стене. А потом бац - и нет ее. Пересмотрели записи с камер видеонаблюдения: оказалось, некий мужчина просто подошел к акварели великого художника «Ай-Петри. Крым», снял ее с стены и унес. И никто его не остановил...

Подозревали, что картина украдена под заказ, а похититель - профессионал. Полиция сумела задержать преступника уже через несколько часов. 32-летний Денис Чуприков оказался владельцем небольшой строительной фирмы. Привезенную из Третьяковки картину он спрятал на стройке. Уверял, что даже не собирался ее продавать.

На суде потом рассказывал, что просто услышал по радио новость об открытии выставки Куинджи и решил прославиться, «хайпануть».

- Я сам не ожидал, что меня никто не остановит...

Итог: В сентябре Замоскворецкий суд оценил «хайп» Чуприкова в 3 года колонии строгого режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/688683" frameborder="0"></iframe> Кража века: кто и зачем украл картину Куинджи из Третьяковки.Похищение картины Куинджи из Третьяковки настолько нелепое, что почти гениальное.

ФЕВРАЛЬ: ИЗГНАНИЕ БЕСОВ

Шестилетнего Славу 18 февраля нашли в национальном парке Лосиный остров гулявшие местные. Руки замотаны скотчем, на голове - пакет. Оказалось, мальчика бросила в лесу родная мама. 33-летняя Надежда Куликова, как объясняли знакомые, дама со странностями. Сначала ей казалось, что сын болен и она пыталась лечить его сразу от десятка болезней, хотя врачи диагнозы не подтверждали. Потом Куликова решила, что сын одержим бесами, возила его в Троице-Сергиеву лавру и просила провести обряд изгнания. Когда там отказали, попробовала «выгнать из сына чертей» сама, бросив в лесу...

Что сейчас: Судмедэкспертиза признала Надежду шизофреником. Суд будет в начале 2020 года. Судя по всему, женщину отправят на принудительное лечение. Мальчик пока находится в реабилитационном центре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693611" frameborder="0"></iframe> Страх и ненависть в «Лосином острове»: история «потерявшегося мальчика».«Почувствуй то же, что собака», - за издевательство над мопсом мама надела шестилетнему сыну пакет на голову. Ребёнок бродил с ним по «Лосиному острову» целую ночь…

МАРТ: ДЕВОЧКА В КВАРТИРЕ-МУСОРКЕ

Бывает же: сокамерница Куликовой в спецблоке СИЗО Бутырка - москвичка Ирина Гаращенко, мама девочки-маугли. 5-летнюю Лиду обнаружили в заваленной по колено мусором квартире на Ленинградском проспекте. Девочка по несколько дней жила здесь в одиночестве. «Мамочка» последнее время жила у любовника и только иногда приходила проведать дочь. И заявляла на допросах, что найденный в ее трешке мусор ей... подбросили.

Что сейчас: Психиатры также выявили у Гаращенко «кое-какие» проблемы. Скорее всего, она в итоге также отправится не в колонию, а в психиатрию с тюремным режимом. В конце 2019 года Лиде нашли приемную семью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696291" frameborder="0"></iframe> Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

МАЙ: ЛЮБОВНИЦА ГЛАВЫ РАЙОНА

В лесу неподалеку от подмосковного Раменского нашли машину, а в ней - тело задушенной женщины. Личность выяснили довольно быстро: Евгения Исаенкова, эколог, член Общественной палаты Раменского. Для местных было секретом полишинеля, что покойная была любовницей главы городского округа Андрея Кулакова. Чиновника арестовали спустя месяц. В машине Исаенковой нашли его ДНК. Сам Кулаков не отрицает, что связь с Евгенией у него была и даже жена об этом знала, но от убийства открещивается. У следствия было несколько рабочих версий. Самая главная - Исаенкова могла шантажировать высокопоставленного любовника, угрожала сделать их многолетний роман достоянием общественности, или обнародовать какой-то другой компромат на него.

Что сейчас: Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712306" frameborder="0"></iframe> Версия следователей: чиновник задушил любовницу.«Подмосковный Отелло», «Саша Белый 20 лет спустя»... Как только не называют главу Раменского района, задержанного по подозрению в убийстве любовницы. А вы верите, что это он задушил чиновницу?

ИЮНЬ: УБИЙСТВО СПЕЦНАЗОВЦА

24-летний Никита Белянкин, отслуживший в спецназе ГРУ, в тот вечер просто прогуливался с девушкой на окраине родного Красногорска. Увидел драку: толпа избивала двоих мужчин. Вмешался и получил удар ножом точно в сердце. В следующие несколько суток были задержаны девять участников драки. Все - уроженцы Армении.

Что сейчас: Под арестом остаются четыре человека. В том числе Сергей Ходжоян, который по версии следствия и нанес парню смертельный удар ножом. Следствие завершено. Дело готовят к передаче в суд. В Красногорске погибшего спецназовца объявили человеком года. На доме, где жил Никита, соседи решили повесить мемориальную табличку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712678" frameborder="0"></iframe> Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье.Спецназовец погиб в уличной драке: он заступился за двух незнакомцев, которых избивала толпа приезжих. Он просто не смог остаться равнодушным и пройти мимо...

ИЮНЬ: ДРАКА В ЮЖНОМ БУТОВО

Буквально через несколько дней после убийства Белянкина - похожая трагедия в московском районе Южное Бутово. И тоже с участием приезжих. Мастер спорта по борьбе Сергей Чуев пытался заступиться за беременную девушку, к которой приставали пьяные бородатые парни. Чуева били вшестером, а когда мужчина потерял сознание, его бросили в пруд... Всех участников драки задержали. Уроженцы Таджикистана работали нелегально на близлежащей стройке, здесь же жили.

Что сейчас: Расследование продолжается. Всем фигурантам недавно продлили арест до февраля 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713777" frameborder="0"></iframe> Убийство борца Сергея Чуева.Зверский беспредел в Москве. Борца-чемпиона избили и утопили в пруду на глазах его девушки. Герой заступился за честь незнакомой беременной женщины

ИЮЛЬ: «ДЕВУШКА В ЧЕМОДАНЕ»

Для родных из знакомых 24-летняя Екатерина Карагланова была пай-девочкой. Хорошо училась в мединституте, официально - работала моделью... Тело Кати нашли в съемной квартире на улице Пырьева. Девушка истекла кровью, получив несколько глубоких ударов ножом в шею и грудь. Убийца положил несчастную в чемодан, будто пытался упаковать в него тело, но не справился. Через сутки задержали подозреваемого. 33-летний IT-шник Максим Гареев признался, что Карагланову убил он. Оказалось, девушка в свободное от учебы время подрабатывала проституткой. Гареев приехал к ней на интимное свидание во второй раз. С его слов, девушка начала смеяться над его внешностью и финансовым состоянием. Мол, сам не заметил, как схватил нож.

Для родных из знакомых 24-летняя Екатерина Карагланова была пай-девочкой

Что сейчас: По данным «КП», Максим Гареев сейчас проходит психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского.

ИЮЛЬ: В ЗАЩИТУ СЕСТЕР ХАЧАТУРЯН

В июле в Москве и других городах России прошли пикеты в защиту сестер Хачатурян. Напомним, Крестину, Ангелину и Марию обвиняют в убийстве своего отца Михаила Хачатурян. В июле 2018-го мужчина скончался после нескольких ударов ножом. По словам девушек, на протяжении многих лет отец унижал их, бил и даже домогался. По версии следствия, девушки заранее договорились, что убьют Михаила Хачатурян. Сестры же настаивают, что действовали спонтанно.

Что сейчас: Дело уже передано в суд. Сестрам грозит до 20 лет тюрьмы. Девушки попросили, чтобы их судили присяжные.

СЕНТЯБРЬ: УДО ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ

В сентябре из колонии в Белгородской области условно-досрочно освободились бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Напомним, два товарища получили реальные сроки (соответственно, 1 год 6 месяцев и 1 год 5 месяцев) за два дебоша в октябре 2018-го. Сначала после встречи с их компанией в больницу с сотрясением мозга уехал посторонний водитель, а затем в кофейне получил стулом федеральный чиновник Денис Пак.

Что сейчас: Кокорин продлил контракт с петербуржским «Зенитом», а Мамаев, с которым расторг отношения ФК «Краснодар», перешел в команду «Ростов». Заявить отсидевших футболистов на сезон клубы не успели. Ожидается, что оба вновь начнут выступать на высшем уровне, когда чемпионат России вернется с каникул - в марте 2020-го.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732490" frameborder="0"></iframe> Момент выхода футболистов из колонии.

СЕНТЯБРЬ: ПАКЕТИК В ТРУСИКАХ

У звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой патрульные нашли наркотики. Остановили ее «Кадиллак» на дороге поздно ночью. Поведение автоледи показалось полицейским странным. Начали задавать вопросы, а актриса самостоятельно выдала спрятанный в трусиках пакетик с белым веществом. (Даже видеозапись есть). В полиции потом сообщили, что это был кокаин. Правда, Бочкарева на следующий день заявила, что к наркотикам не имеет никакого отношения.

Что сейчас: Дело передано в Пресненский суд. Сам процесс начнется, скорее всего, уже в январе. Бочкаревой светит до 3 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735485" frameborder="0"></iframe> Новое видео задержания Натальи Бочкаревой.

ОКТЯБРЬ: НОЖ В СЕРДЦЕ

Приехавший из Петербурга 39-летний Сергей Григорьев приехал на проходную Следственного комитета в центре Москвы и набросился с ножом на первого попавшегося сотрудника. Полковник юстиции Владислав Капустин получил ранение в область сердца и позже скончался в больнице. Григорьев пытался убежать, но был задержан. На суде во время ареста он заявил, что болен СПИДом (на самом деле нет) и что в столицу приехал, чтобы пожаловаться на питерских полицейских, из-за которых потерял квартиру. Выяснилось, что мужчина в Питере состоял на учете у психиатра, но уже давно не посещал специалистов.

Что сейчас: Несколько недель назад психиатрическая экспертиза признала Григорьева невменяемым. Он ждет суда.

ОКТЯБРЬ: СЕМИЛЕТНИЙ «ГЛУХАРЬ»

В одном из подмосковных карьеров, на глубине четырех метров, нашли останки бизнесвумен Татьяны Сидоровой, которая много лет возглавляла агрохолдинг «Раменское». Женщина с мужем, сестрой и сыном больше семи лет считались пропавшими без вести. В феврале 2012-го они исчезли из загородного дома, в котором полы оказались заляпаны кровью. Местные считали, что Сидорова с домочадцами сбежала, выведя за границу кредитные миллиарды рублей. А их всех нашли в безымянной братской могиле...

В июле 2019-го в Подмосковье задержали предпринимателя Олега Медведева, которого также называют вором в законе Шишканом (ранее мужчина носил фамилию Шишканов). Тогда среди обвинений, выдвинутых против авторитета, было и убийство Татьяны Сидоровой. Но вещественных доказательств того, что женщина убита, на тот момент не было. По одной из версий, Сидорову могли убить за то, что отказалась передавать криминалу участки земли своего племзавода, на котором «инвесторы» планировали настроить золотых многоэтажных домов. Медведев-Шишканов с обвинением не согласен.

Что сейчас: Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739556" frameborder="0"></iframe> Видео с места убийства в Раменском районе.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДЕКАБРЬ: 14 ЛЕТ ЗА 14 МЛРД

Поставлена точка в уголовном деле о супермошенничестве на 14 миллиардов рублей. Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов был в бегах с 2008 года. Его обвиняли в аферах с деньгами из ЖКХ, растратах и хищениях. Экс-чиновник скрывался во Франции, но в итоге был задержан и экстрадирован в Россию.

Итог: Приговор Басманного суда - 14 лет колонии строгого режима.