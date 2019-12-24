2019-12-24T23:53:43+03:00
История современности

Новогоднее танго Гагарина: фото с историей

Наш колумнист вгляделся в необычный снимок первого космонавта Земли
Сергей ЧЕРНЫХколумнист
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Юрий и Валентина Гагарины, декабрь 1965 г., Москва. Фото: Давид Шоломович / РИА НовостиЮрий и Валентина Гагарины, декабрь 1965 г., Москва. Фото: Давид Шоломович / РИА Новости
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На фото: Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с супругой - кавалером Ордена Ленина Валентиной Ивановной на новогоднем балу в Кремлевском дворце съездов. Декабрь 1965 года.

1965-й выдался неспокойным: США начали войну с Вьетнамом, в Кашмире отмечены первые столкновения индийско-пакистанского военного конфликта, в результате переворота в Конго к власти пришел Жозеф Мобуту, Черчилль умер… А у нас все хорошо: 8 марта и 9 мая объявлены нерабочими днями, Совмин постановил бесплатно выдавать молоко «за вредность», Алексей Леонов первым вышел в открытый космос. Разве что в Москве прошёл первый в СССР правозащитный митинг - требовали освободить писателей Синявского и Даниэля. Да кто об этом знал.

Гагарин с супругой любили танцевать. Они и познакомились на танцах - в Оренбурге, где учился будущий космонавт №1, а тогда первокурсник лётного училища. И одним из первых вопросов, по воспоминаниям Валентины Ивановны был «нравится ли вам это танго?». Говорит, танцевал Юрий Алексеевич хорошо, вел уверенно.

Эта ёлка в Кремле стала единственным местом за год, где супругам удалось потанцевать. В других публичных местах самому популярному человеку начала 60-х не давали прохода, а на квартирах у друзей и родственников - не получалось: та же популярность почти лишила Гагарина и личной жизни, и полетов. Даже с дочками повозиться времени почти не было.

Валентина Ивановна и сегодня живет в Звездном:

«Тихо в квартире… Я одна… Я чего-то жду».

Юрий Алексеевич погиб в 1968 году:

«Любовь с первого взгляда - это прекрасно. Но ещё прекраснее - любовь до последнего взгляда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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