«Решка» моя, я за тебя болею
Говорят, подавляющее большинство телезрителей обитает на трех-четырех главных кнопках, даже не задумываясь о том, что, помимо основных федеральных каналов, существует что-то еще. Знаком вам такой тезис? Вот и нам знаком. И что теперь делать, если результаты голосования полностью его опровергают? Да, конечно, в числе призеров есть и представительницы Первого канала, и «России», но кто при этом победно отплясывает на вершине? Настя Ивлеева, ведущая «Орла и решки», звезда канала «Пятница!», который многие по инерции именуют нишевым. Если так, то и Настя заняла на оте-чественном ТВ свою нишу, и ниша эта, судя по месту в рейтинге «КП», золотая. Поздравляем!
ИСТОЧНИК KP.RU