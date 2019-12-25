«Решка» моя, я за тебя болею

Отзывы на первый сезон «Ведьмака»: Не «Игра престолов», не похоже на игру и книги, не соответствует ожиданиям

Холивар по «Ведьмаку» — сериалу, снятому по книгам польского писателя Анджея Сапковского, начался с момента, когда проект только был заявлен на Netflix, и не утихал ни на минуту на всех стадиях его подготовки