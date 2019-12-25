2019-12-25T01:46:52+03:00
Телевизор

«Решка» моя, я за тебя болею

Читатели «КП» назвали звезду шоу «Орел и решка» Настю Ивлееву лучшей телеведущей года
Глеб ГУБАРЕВ
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Читатели «КП» назвали звезду шоу «Орел и решка» Настю Ивлееву лучшей телеведущей года. Фото: Телеканал «Пятница!»Читатели «КП» назвали звезду шоу «Орел и решка» Настю Ивлееву лучшей телеведущей года. Фото: Телеканал «Пятница!»
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Говорят, подавляющее большинство телезрителей обитает на трех-четырех главных кнопках, даже не задумываясь о том, что, помимо основных федеральных каналов, существует что-то еще. Знаком вам такой тезис? Вот и нам знаком. И что теперь делать, если результаты голосования полностью его опровергают? Да, конечно, в числе призеров есть и представительницы Первого канала, и «России», но кто при этом победно отплясывает на вершине? Настя Ивлеева, ведущая «Орла и решки», звезда канала «Пятница!», который многие по инерции именуют нишевым. Если так, то и Настя заняла на оте-чественном ТВ свою нишу, и ниша эта, судя по месту в рейтинге «КП», золотая. Поздравляем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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