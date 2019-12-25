Не расстается с мамой и пьет молоко: в Московском зоопарке родился редкий орангутан

В Московском зоопарке произошло радостное событие - у 25-летней самки суматранского орангутана Чави родился детеныш.

Обезьяны этого вида являются одними из самых редких в мире. Они занесены в международную Красную книгу и в дикой природе встречаются лишь на индонезийском острове Суматра. Численность этих животных на воле продолжает стремительно снижаться - во всем мире их осталось не более 14 тысяч, а потому созданию резервной популяции в зоопарках уделяется большое внимание.

Сородичи стараются не подходить к малышу. Фото: mos.ru/Юлия Иванко

"Наши специалисты уже многие годы работают с суматранскими орангутанами и регулярно получают здоровое потомство. Подросших детенышей мы передаем в ведущие зоопарки Европы и России", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Посмотреть на маленького рыжего орангутана и его маму можно в павильоне "Дом обезьян" на новой территории зоосада. Пока Чави не выпускает новорожденного из рук, постоянно обнюхивает и осматривает его. Малыш весит всего 1,5 килограмма, пьет молоко и много спит. Узнать его пол можно будет не раньше, чем через несколько месяцев, пока же специалисты предпочитают не тревожить молодую маму.

Узнать пол ребенка удастся не раньше, чем через несколько месяцев. Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Другие обитатели вольера - 41-летняя бабушка малыша Чапи и его отец, 38-летний Сандокан, тоже держатся в сторонке. Понадобится около трех месяцев на то, чтобы маленький примат научился самостоятельно исследовать окружающий мир и начал знакомиться с сородичами. Взрослая пища будет доступна ему лишь в пять месяцев, но молоко он не перестанет пить примерно до трех лет.

Сотрудники зоопарка продолжают издалека наблюдать за малышом, а его маме ежедневно дают полезные лакомства - хурму и свежую зелень, сообщается на сайте мэра Москвы.

"КП" писала, что в конце ноября в Москве родился также детеныш миниатюрной африканской антилопы. Этот вид, как и суматранский орангутан, занесен в Красную книгу. Посмотреть на маленького дикдика Кирку могут все желающие.