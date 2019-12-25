2019-12-25T10:20:28+03:00
Экономика

Автор идеи о "новогоднем капитале" рассказал, на какую сумму рассчитывать пенсионерам

Депутат Госдумы предложил подарить пожилым россиянам, оставшимся в одиночестве, подарок от государства к наступлению 2020 года
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Заместитель председателя комитета по образованию Госдумы депутат Борис Чернышов. Фото Максим Григорьев/ТАССЗаместитель председателя комитета по образованию Госдумы депутат Борис Чернышов. Фото Максим Григорьев/ТАСС
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В начале этой недели министру труда и соцзащиты Максиму Топилину поступило обращение от заместителя комитета Госдумы по науке и образованию Бориса Чернышова. Депутат предложил ввести в России понятие «новогодний капитал». Он - для тех пенсионеров, которые остались одни, без близких родственников. «Комсомолка» обратилась к парламентарию за разъяснениями.

- Борис Александрович, такое решение до наступления 2020-го года вряд ли успеют принять в правительстве?

- В России политические решения о социально значимых вещах всегда очень оперативно принимаются. Будь на то политическая воля - вопрос можно решить достаточно быстро.

- То есть, подарок одиноким пожилым людям может быть сделан в эти предновогодние дни?

- А почему нет? Ну, а если решение принять не успеют — впереди Старый Новый год. Главное — начать.

- Каков размер «новогоднего капитала»?

- Он должен быть привязан к средней пенсии по регионам.

- Сейчас это чуть более 14 тысяч рублей. И какой процент должен составить подарок?

- Я предлагаю полную среднюю пенсию выплатить. Те пенсионеры, которые по разным причинам в одиночестве встречают Новый год - им не к кому пойти, у них ни детей-внуков, ни-ко-го… Государству было бы правильно проявить заботу о таких людях. У всех вокруг праздник, а у одинокого пожилого человека стресс, переживания. Эти дополнительные 14 тысяч рублей помогли бы ему собрать стол. Может быть, пригласить в гости каких-то давних знакомых или друзей, которых давно не видел — и вот такая возможность может появиться. Или купить самому себе подарок. Или потратить эту сумму на лекарства. На все, что угодно.

- Сколько таких людей в стране?

- Речь о сотнях тысяч. Если инициатива будет принята, дальше можно расширять на другие категории.

- Когда вы направили свое предложение министру?

- Пару дней назад. Надеюсь, ответ себя не заставит долго ждать. Хотя пока реакции из Минтруда не было. Мой помощник отслеживает ситуацию. Будем ждать новогоднего чуда.

- Одиноких пенсионеров из силовых ведомств, которым сейчас 40-50 лет, ваша инициатива тоже касается?

- Неважно, откуда человек ушел на пенсию, каков его возраст. Важно, что он одинок и «новогодний капитал» может быть направлен на его материальную и моральную поддержку. Да пусть хоть кому то такой капитал дадут — уже будет хорошо. В каком бы возрасте человек не вышел на пенсию — он же ее заработал своим трудом, своей службой! Он уже отдал государству многое — теперь государство могло бы ответить таким подарком.

- Как родилась инициатива?

- В городе Острогожск Воронежской области недавно встречался с избирателями — они мне и предложили выступить с такой инициативой. Я надеюсь на ответ из правительства до Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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