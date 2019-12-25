Смолов и Акинфеев дешевеют, Шапи Сулейманов растет

Специализированный портал Тransfermarkt подсчитал какие игроки российской Премьер-лиги выросли в цене, а какие наоборот упали. «КП» из этих подсчетов сделала главные выводы.

Кто и как считал. Тransfermarkt – портал, который оценивает трансферную стоимость футболистов по сему миру. Нет, он не развешивает ценники, за который клубы должны продавать игроков, клубы сами договариваются за сколько кого покупать. Но представление, насколько кто подорожал, насколько подешевел – довольно полное.

Вывод 1. В топ-10 самых подорожавших игроков больше всего полузащитников, и есть два вратаря. А вот защитника – не одного. Не растит их земля российской Премьер-лиги.

Вывод 2. Больше всего подорожали игроки «Краснодара». А Шапи Сулейманов – аж на 5,5 млн. Лучше всего он проявил себя в квалификации Лиги чемпионов, когда положил «Порту» в гостях два гола. Такие подвиги не остаются без внимания.

Шапи Сулейманов празднует гол.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вывод 3. «Ростов» поднялся в цене. Команда-сенсация Премьер-лиги этого сезона подняла свои акции, но не исключено, зимой будет распродавать взлетевших в цене игроков.

Вывод 4. В топ-10 поднявшихся в цене игроков только один представитель лидера чемпионата «Зенита». От Санкт-Петербурга ждут побед в Европе, а главенствующие позиции в России это само собой разумеющиеся.

Вывод 5. «Спартак» провалил все, что можно, а два его игрока все равно в топ-10 подорожавших футболистов.

Вывод 6. В числе самых подешевевших игроков голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Годы берут свое. Но все равно главный тренер сборной России Станислав Черчесов не теряет надежды уговорить вратаря вернуться в национальную команду на Евро-2020.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вывод 7. Чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле уже не тот. Очень может быть, что он и утонет в этом «Спартаке». А как начинал! Казалось, в Россию приехала звезда мировой величины.

Вывод 8. У полузащитника сборной России и «Спартака» Романа Зобнина черный год. На ЧМ-2018 он предстал одной из основных надежд российского футбола, дортмундская «Боруссия» высылала скаутов с предложением отличного контракта. Рома остался в Москве. Может быть, зря.

Вывод 9. Федор Смолов тоже не уехал в свое время заграницу, хотя им интересовался даже «Манчестер Юнайтед». И после Чм-2018 Смолов из главной звезды РПЛ постепенно превращается в одно из основных разочарований. Травмы, потеря мотивации и формы – и вот уже говорят о возможном уходе Смолова из «Локомотива». Но кто его купит с такой высокой зарплатой?

Еще несколько цифр.

40 млн евро стоит самый дорогой футболист РПЛ. Это Малком из «Зенита». Но экс-игрок «Барселоны» пока только лечится в Санкт-Петербурге. Играть он должен начать только весной. Тогда и посмотрим, чего он стоит. 1,13 млрд евро суммарная стоимость всех игроков РПЛ. Состав одного «Манчестер Сити» оценивается выше – 1,3 млрд.