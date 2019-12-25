Создатель движения Putin Team Овечкин подарил Трампу свой свитер на Рождество
Александр Овечкин со своей женой Анастасией Шубской побывал на рождественском приеме, который устроил президент США Дональд Трамп. Торжественный ужин состоялся в резиденции Мар-а-Лаго в городе Уэст-Палм-Бич на побережье полуострова Флорида. На приеме присутствовало множество известных людей, которых сердечно встречала Мелания Трамп.
Кстати, Овечкин и раньше встречался с Трампом. Прошлой весной он вместе с командой, которая выиграла Кубок Стэнли, посетил Овальный кабинет, где пообщался с президентом.
Тогда Трамп в своем коротком спиче вспомнил заслуги хоккеиста и свою дочь Иванку:
«Где Иванка? Она его друг и большой фанат. Его называют Александром Великим. Он провёл всю карьеру – 13 лет – в «Вашингтоне», и его трудолюбие и преданность команде окупились в прошлом сезоне. Он стал лучшим снайпером лиги. Ух ты! Это неплохой результат, да?» - говорил Трамп.
Дочь Трампа Иванка, как оказалось, была знакома с Александром еще раньше. Во время празднований с Кубком Стэнли Овечкин случайно встретил её в Вашингтоне и даже сделал совместное фото. Словом, над улучшением российско-американских отношениями Овечкин начал работать уже давно. Для их поддержания капитан «Вашингтона» подарил хозяину Белого дома свой игровой свитер.
ИСТОЧНИК KP.RU