2019-12-25T12:41:11+03:00
Спорт

Создатель движения Putin Team Овечкин подарил Трампу свой свитер на Рождество

Для хоккеиста это уже не первая встреча с президентом Америки
Сергей КИРИЛЛОВ
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Александр Овечкин и Дональд Трамп.Александр Овечкин и Дональд Трамп.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Александр Овечкин со своей женой Анастасией Шубской побывал на рождественском приеме, который устроил президент США Дональд Трамп. Торжественный ужин состоялся в резиденции Мар-а-Лаго в городе Уэст-Палм-Бич на побережье полуострова Флорида. На приеме присутствовало множество известных людей, которых сердечно встречала Мелания Трамп.

Кстати, Овечкин и раньше встречался с Трампом. Прошлой весной он вместе с командой, которая выиграла Кубок Стэнли, посетил Овальный кабинет, где пообщался с президентом.

Тогда Трамп в своем коротком спиче вспомнил заслуги хоккеиста и свою дочь Иванку:

«Где Иванка? Она его друг и большой фанат. Его называют Александром Великим. Он провёл всю карьеру – 13 лет – в «Вашингтоне», и его трудолюбие и преданность команде окупились в прошлом сезоне. Он стал лучшим снайпером лиги. Ух ты! Это неплохой результат, да?» - говорил Трамп.

Дочь Трампа Иванка, как оказалось, была знакома с Александром еще раньше. Во время празднований с Кубком Стэнли Овечкин случайно встретил её в Вашингтоне и даже сделал совместное фото. Словом, над улучшением российско-американских отношениями Овечкин начал работать уже давно. Для их поддержания капитан «Вашингтона» подарил хозяину Белого дома свой игровой свитер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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