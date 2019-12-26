Почему Илон Маск сверг Шварценеггера, а Шнур выступает в Госдуме

В конце года принято подводить итоги в разных областях. СМИ публикуют рейтинги самых успешных, самых богатых, красивых и влиятельных. Но есть измерения, которые сложно оценить какой-то шкалой. Что происходило у нас в головах? Как мы изменились? Определенное представление об этом можно получить если приглядеться к людям и событиям, которые так или иначе оказывались в центре внимания. Это мы и решили сделать с помощью профессора школы культурологии факультета философии НИУ Высшая школа экономики Яна Левченко.

Новый герой - повзрослевший Гарри Поттер

- Забавная и показательная история произошла в Краснодаре. Организаторы местного бизнес-форума разместили в Калифорнии билборд с популярным в России интернет-мемом «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Так они пытались заманить миллиардера и отца частной космонавтики к себе в гости. Самое интересное, что Маск билборд увидел и выступил в Краснодаре по скайпу. В чем феномен Илона Маска, почему он превратился знаковую фигуру?

- Мне кажется, это связано с девальвацией культа грубой физической силы. Сегодня крутой чувак это не тот, кто готов в любой момент поучаствовать в уличной разборке, а кто может придумать «Телеграм» или хотя бы вести там популярный канал. Молодежь перестала ценить маскулинную иерархию, согласно которой женщины существуют только чтобы периодически хватать их за мягкое место, а другие мужчины - чтобы показывать им кулак. Мир силовых ценностей, который олицетворяли Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер очень быстро сдулся. Цифровому поколению нужен свой герой - умник Илон Маск, который запускает многоразовые ракеты и производит беспилотные электромобили, заключает контракты в «Твиттере». Новый кумир - не качок, а худосочный молодой человек в разноцветных кедах, с серьгой в ухе и обязательно в очках, потому что у него хорошее образование и он много читал. И побеждает он по жизни за счет интеллекта. При этом он не герой-одиночка, а ценит дружбу и взаимовыручку. Это, условно говоря, повзрослевший Гарри Поттер.

В чем феномен Греты Тунберг

- В этом году в центре внимания побывали два совершенно разных молодых человека - это экстравагантная защитница природы Грета Тунберг и участник московских протестов Егор Жуков. Это персонажи, которых популярными сделала яркая речь. Почему к ним возник такой интерес? Ведь наивно ожидать, что 16-летняя девочка сможет победить глобальное потепление, а 21-летний студент превратится в одночасье во влиятельного политика.

- Несомненно между появлением Греты Тунберг как персонажа международной политики и Егором Жуковым в России есть прямая связь. Они носители нового пафоса. Он возникает из-за того, что обществу взрослых нечего предложить молодым людям. Грета позволяет себе жесткие формулировки, но она подросток и в этом смысле у нее есть право на максимализм. Она говорит, что ее и более молодых ребят лишают детства. И действительно лишают, ведь компании-монополисты продолжают загрязнять планету, парниковый эффект усиливается, глупо с этим спорить. Можно пригласить пожилых экспертов, которые будут потрясать сединами и кричать: «Да у нее молоко на губах не обсохло!» Но по существу возразить им нечего. Что касается Егора Жукова, это более частный случай, но в масштабах России значимый. Он сигнализирует, что молодые люди нередко далеки от иждивенчества, в котором их привыкли обвинять взрослые. Напротив, молодежь готова взять на себя ответственность в том числе и за старшее поколение. И Грета, и Егор знаменуют конец иерархии, где тот, у кого сейчас власть, только и может говорить. Ироничная русская поговорка «ты начальник - я дурак» больше не актуальна. Молодым есть, что сказать.

Грета Тунберг.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

- И в чем суть сказанного?

- Это предупреждение старшему поколению. Оно заигралось. Нужно думать о будущем, а не только о себе. Сейчас в разных странах у власти находятся люди, родившиеся в послевоенную эпоху. По большому счету они, в отличие от своих родителей, не видели серьезных потрясений и застали годы расцвета капитализма. В том числе, при всех трудностях 1990-х, сопровождавших распределение капитала в России, у власти люди, сумевшие извлечь из этого выгоду. Эти «серьезные дяди» интересуются только деньгами и атрибутами власти. А современная молодежь готова меньше зарабатывать и больше делиться, она готова к солидарности. В конечном счете, она готова делать все то, что вызывает циничную ухмылку у людей старшего поколения.

Шнур - Высоцкий наших дней

- Для многих это было эпатажным событием: лидер группы «Ленинград», матерщинник и автор издевательских стихотворных постов на околополитические темы Сергей Шнуров, вошел в состав совета при комитете Госдумы России по культуре. Зачем чиновникам понадобился глумливый смутьян и баламут?

- Недоумение по поводу появления Шнура в Государственной Думе связано с тем, что люди идентифицируют его с персонажем его песен. В этом смысле Шнур - Высоцкий наших дней. Он использует такой жанр, как ролевая лирика. Это, возможно, и не такая рафинированная, но та же традиция бардовской песни, где от лица героя в песнях разворачивается та или иная история. Высоцкий рассказывал, что ему писали фронтовики, вахтовики, летчики, подводники: «Володя, помню тебя, мы с тобой вместе побывали в этой переделке....» Они считали, что Высоцкий и его персонажи — единое целое. Поэтому фрустрация поклонников, да и критиков Шнура, говорит о том, что он талантливый сочинитель и умеет создавать убедительный образ, которому верят. Хотя его приглашение в комитет по культуре логично. Шнур - часть истеблишмента, который он периодически иронично покусывает изнутри, но не до крови. Он плоть от плоти представитель той самой капиталистической корпоративной системы: Сергей Шнуров зарабатывает много денег, занимает комфортную нишу и не собирается ее покидать Поэтому и принимает приглашение чиновников.

Сергей Шнуров.Фото: Олег ЗОЛОТО

- А им он зачем нужен?

- Зачастую это люди одного поколения и социального класса. Чиновники и депутаты сейчас - не одни старики, скорее, там преобладают люди среднего поколения, то есть поколения Шнура. Лет 15 назад они слушали Шнура, когда в качестве офисного планктона, стояли в пробках по дороге с работы. А сейчас, возможно, Шнур звучит в их дорогих машинах, просто мы не слышим. И Шнур заматерел, одевается дороже, записывается на еще более классной аппаратуре. Для них он свой человек. Они живут двойными стандартами: когда публика не видит, они гуляют с размахом, гоняют без правил, отрываются и представляют себя его героями. А на заседаниях потом говорят то, что принято на них говорить.

Баста больше не «настоящий»

- Год назад Баста стал первым рэпером, который появился в новогоднем «Голубом огоньке». Сегодня рэперы все чаще становятся участникам значимых общественных событий. Русский рэп претендует на роль рок-культуры 80-х, когда Цой, Шевчук, Макаревич стали выразителями настроений поколения Перестройки?

- Русский рок 80-х сначала пытались запретить, потом возглавить, а во времена поздней Перестройки рок-движение легко вошло в культурный мейнстрим. Фирма “Мелодия” начала шлепать пластинки огромными тиражами, журналы - публиковать интервью со звездами. Если ты включал телевизор, то «Алиса», «ДДТ», «Кино», на которых «торчал» персонаж песни Шевчука «Милиционер в рок-клубе», звучали там ежедневно. Сейчас информационное поле устроено иначе, и такого вау-эффекта, как тогда от рок-культуры быть не может. Люди, которые смотрят ТВ, и представители неподцензурного интернет-сообщества — две разные Вселенные, они редко пересекаются. Если представитель интернет-культуры попадет в телевизор, телевизионный мейнстрим считает это экзотикой, и наоборот. Поэтому появление Басты на “Голубом огоньке” я бы квалифицировал как прокол - новую аудиторию он не завоевал, а старую потерял. Его поклонники поняли, что он слился, что он больше не «тру» (true - «настоящий» по-английски - Ред). Потому что развлекательный аполитичный рэп - это возможно, но смешно. Беззубая и абсолютно импотентная версия рэпа обслуживает младших школьников, потом начинается настоящая жизнь. В настоящее время рэп на русском языке переживает скорее уже фазу политического остывания. Миновали принципиальные баттлы между Оксимироном и Славой КПСС (видео набрало 44 миллиона просмотров на YouTube - Ред.), когда еще пару лет назад проверялись границы политического внутри самого рэпа. Русский рэп в какой-то степени повторяет судьбу русского рока, который в 90-х окончательно протух. Исчезновение искренности - серьезный вызов.

Василий Вакуленко (Баста).Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Почему?

- Потому что отличительная черта нового поколения - нетерпимость к фальши. У молодых людей, которые еще не испорчены конформизмом, есть сильнейший запрос на искренность. Они окончательно перестали верить взрослым.