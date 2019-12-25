2019-12-26T10:19:38+03:00
Общество

Крым встретил первый за пять лет поезд: Самые яркие фото "скорых" из Петербурга и Москвы

Открытие железнодорожного сообщения с Крымом превратилось в настоящий праздник с песнями, плясками и аплодисментами. На полуостров прибыл первый поезд "Санкт-Петербург-Севастополь", а также отправился состав "Москва-Симферополь" [фото]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Олег ЗОЛОТО

Поезд "Таврия" встретил первых пассажиров в Санкт-Петербурге 23 декабря. Билеты до Севастополя разошлись с небывалой скоростью, и в результате койки всех семнадцати вагонов оказались заняты.

Вечером того же дня с первого пути Казанского вокзала столицы отправился второй скорый в Крым - Москва-Симферополь.

Внимание к обоим поездам было колоссальное, ведь именно им предстояло первыми пересечь железнодорожную часть Керченского моста. Многие подготовились к этому событию основательно - запаслись триколорами, забавными шапками и даже костюмами Деда Мороза, но настоящий праздник ждал проводников и пассажиров в Крыму.

Сотни жителей Севастополя пришли на вокзал, чтобы встретить первый поезд "с большой земли". На перроне выступал ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Люди обнимались, смеялись и поздравляли друг друга с историческим событием.

Здесь были песни и пляски, а также громкие аплодисменты пассажирам первого рейса Санкт-Петербург – Севастополь, которые преодолели 2741 километр за 43 часа и 25 минут.

Пассажиры скорого "Москва-Симферополь" проехали 2009 километров за 33 часа и высадились к Крыму на следующий день, 26 декабря.

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажиры поезда "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажиры поезда "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Встреча поезда на вокзале Севастополя. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Встреча поезда на вокзале Севастополя.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Встреча поезда на вокзале Севастополя. Фото: REUTERS

Встреча поезда на вокзале Севастополя.Фото: REUTERS

Встреча поезда на вокзале Севастополя. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Встреча поезда на вокзале Севастополя.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым.Михаил ФРОЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Путин запустил поезд в Крым фразой Гагарина

Президент открыл железнодорожное движение через Крымский мост легендарным гагаринским «Поехали!» (подробности)

ВАЖНО

Билеты на поезд в Крым и из Крыма: Где купить, адреса касс

На полуострове билеты на поезда через Крымский мост продают в 24 кассах. "Комсомолка" приводит полный список с адресами (подробнее)

Интерьеры поездов в Крым: Как выглядят составы, которые пойдут по Крымскому мосту

Перевозчик опубликовал снимки вагонов изнутри (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение
По данным источника «КП» в следственных органах замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение, отправив его обратно в СК на доследование [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Ученые вычислили, сколько нужно заниматься спортом для профилактики рака
На Гавайях пропал вертолет с семью туристами на борту: среди пассажиров двое детей
Шойгу объявил 31 декабря выходным днем для служащих ВС России
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле
МВД вынесло на обсуждение закон о запрете пропаганды наркотиков в Сети
В РПЦ объяснили, почему разрешили крестить детей иностранными именами
Bek Air вернет деньги за билеты на все рейсы до Нового года после крушения самолета
Сюткин посвятил клип знаменитостям, которых мы потеряли в 2019 году
Шойгу доложил Путину о постановке комплекса "Авангард" на боевое дежурство
Умер композитор Джерри Херман, автор мюзикла "Hello, Dolly!"
Аналитик оценил важность решения России и Украины обнулить взаимные претензии
Первые полеты самолетов Ил-114 и Ил-96-300 состоятся в 2020 году
На месте крушения самолета в Алма-Ате нашли бортовые самописцы
Песков опроверг слухи о том, что взрыв в Магнитогорске был терактом
Орешкин оценил инвестиционную привлекательность России на мировом рынке
Украина взыскала первый штраф за полет над территорией Крыма
Максим Орешкин назвал самую большую угрозу для экономики России
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров десятилетия
В Мексике найден неизвестный дворец майя
Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил WADA письмо о несогласии с санкциями
Эксперт рассказал с какими трудностями может столкнуться Киев при транзите российского газа
Причина крушения самолета в Алма-Ате в Казахстане: у следствия две версии
Лавров назвал причину введения санкций против "Северного потока-2"
В Подмосковье школьница умерла в бассейне в свой день рождения
В разбившемся в Казахстане самолете были иностранцы
Эксперт уверен, что получение номеров в автосалонах поможет избежать коррупции
Президент Казахстана объявил 28 декабря днем траура
"Россия - это смерть": Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Пассажиры рассказали о происшествии с самолетом «Москва-Самара» в Шереметьево