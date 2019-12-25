Крым встретил первый за пять лет поезд: Самые яркие фото "скорых" из Петербурга и Москвы

Поезд "Таврия" встретил первых пассажиров в Санкт-Петербурге 23 декабря. Билеты до Севастополя разошлись с небывалой скоростью, и в результате койки всех семнадцати вагонов оказались заняты.

Вечером того же дня с первого пути Казанского вокзала столицы отправился второй скорый в Крым - Москва-Симферополь.

Внимание к обоим поездам было колоссальное, ведь именно им предстояло первыми пересечь железнодорожную часть Керченского моста. Многие подготовились к этому событию основательно - запаслись триколорами, забавными шапками и даже костюмами Деда Мороза, но настоящий праздник ждал проводников и пассажиров в Крыму.

Сотни жителей Севастополя пришли на вокзал, чтобы встретить первый поезд "с большой земли". На перроне выступал ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Люди обнимались, смеялись и поздравляли друг друга с историческим событием.

Здесь были песни и пляски, а также громкие аплодисменты пассажирам первого рейса Санкт-Петербург – Севастополь, которые преодолели 2741 километр за 43 часа и 25 минут.

Пассажиры скорого "Москва-Симферополь" проехали 2009 километров за 33 часа и высадились к Крыму на следующий день, 26 декабря.

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправление поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" из Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажиры поезда "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд "Москва - Симферополь" на Казанском вокзале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Встреча поезда на вокзале Севастополя.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Встреча поезда на вокзале Севастополя.Фото: REUTERS

Встреча поезда на вокзале Севастополя.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751590" frameborder="0"></iframe> Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым.Михаил ФРОЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Путин запустил поезд в Крым фразой Гагарина

Президент открыл железнодорожное движение через Крымский мост легендарным гагаринским «Поехали!» (подробности)

ВАЖНО

Билеты на поезд в Крым и из Крыма: Где купить, адреса касс

На полуострове билеты на поезда через Крымский мост продают в 24 кассах. "Комсомолка" приводит полный список с адресами (подробнее)

Интерьеры поездов в Крым: Как выглядят составы, которые пойдут по Крымскому мосту

Перевозчик опубликовал снимки вагонов изнутри (подробнее)