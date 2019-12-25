2019-12-25T15:47:33+03:00
Телевизор

Компания Mediascope назвала самые популярные программы минувшего года

Среди лидеров Парад Победы и кино
Петр ПАВЛОВ
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Компания Mediascope занимается измерением тех самых рейтингов, которые так важны для телевизионщиков и рекламодателей. Какие же программы мы с вами особенно внимательно смотрели в 2019 году?

Вот данные исследования TV Index, население в возрасте от 4 лет и старше, города России с населением от 100 тыс. зрителей (с 1 августа 2019 – включая домашний и дачный просмотр) за период с 1 января по 22 декабря 2019.

ТОП-20 ПРОГРАММ ПО РОССИИ, ЗРИТЕЛИ 4+

По итогам 2019 Первый канал остается лидером федерального телесмотрения среди всех зрителей младше 60 лет. В уходящем году Первый неизменно собирал у экранов самую массовую аудиторию 4+ в прайм-тайм.

ДОЛИ ТЕЛЕКАНАЛОВ В 2019

(Mediascope, исследование TV Index, население в возрасте от 4 лет и старше (отдельно 60+ и 60-), города России с населением от 100 тыс.зрителей (с 1 августа 2019 – включая домашний и дачный просмотр) за период с 1 января по 22 декабря 2019).

Самыми популярными программами года (по количеству недель по главе рейтинга) стали «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым и шоу «Голос».

Вот как прокомментировал этот факт Дмитрий Борисов:

- Очень приятно, что «Пусть говорят» вновь занимает по итогам года первое место среди всех регулярно выходящих программ! Особенно ценно, что наши выпуски конкурируют по рейтингам не со схожими шоу на других каналах, а в первую очередь с высокобюджетными блокбастерами и важнейшими праздничными и спортивными мероприятиями. При этом есть существенное отличие нашего формата от разовых больших трансляций: мы выходим в эфир почти каждый день, и вместе со всей страной переживаем и горестные, и радостные события. То, что миллионы зрителей каждый вечер включают «Пусть говорят» — это и есть свидетельство подлинной народной любви. Спасибо!

ИСТОЧНИК KP.RU

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