Что изменится, если пересадить чиновников на такси

Раздумывая, на чем бы еще сэкономить, чиновники обратили внимание на самое дорогое — самих себя. Правительственная комисси по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов раздумывает, не отобрать ли у государевых мужей служебные авто, выдав взамен приложение агрегатора такси.

- Мы действительно подготовили предложения, чтобы рассмотреть возможность использования чиновниками такси. Почему бы и нет? - заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. - Два года назад Министерство финансов пыталось оптимизировать таким образом расходы, но оказалось, что закупать автомобили и нанимать водителей дешевле. Сегодня же агрегаторы стали двигаться с точки зрения цен. Так что идея использовать такси для перевозок чиновников более конкурентноспособна.

По-настоящему большое начальство до желтых «Хендаев», судя по всему, не опустится. Комиссия готовится лишить «автотранспортного обслуживания с персональным закреплением» чиновников в статусе ниже руководителей структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти. То есть на привилегии министров никто не покушается. Это, в принципе, логично: люди они сведущие в государственных тайнах, могут и сболтнуть лишнего в телефонном разговоре по дороге.

Кстати, неприкосновенных топ-менеджеров не так уж мало. В Минфине, например, 26 департаментов, а в министерстве культуры — 12. В каждом свой шеф. А над ними еще заместители министра. У того же Силуанова их 11 человек, у Мединского — 5. К тому же речь идет только об отказе от персональных водителей, никто не мешает оставить несколько авто на департамент или отдел. Кому сейчас полагается персональная иномарка — секрет. На соответствующем документе гриф «Для служебного пользования».

- Все зависит от того, как этот процесс будет организован. Можно заявить, что чиновников пересадили на такси, а на самом деле заключить контракт с какой-нибудь фирмой, которая формально будем называться, скажем, «Таксомотор», а фактически это будут персональные авто, как раньше. Просто придумают маскировку, - сказал «КП» политолог Георгий Бовт. - Я лично не верю, что чиновники будут стоять на обочине, и вызывать через приложение в смартфоне «Яндекс.Такси» или «Uber».

Своих авто у министерств и ведомств и сейчас, как правило, нет. Обычно проводится тендер «на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию», который выигрывает кому положено.

- Зачастую такие компании выставляют несусветные цены за свои услуги. Это касается не только машин, но и покупки билетов на самолеты, и бронирования гостиниц, - говорит Бовт.

Например, сотрудников Министерства иностранных дел возит ФГУП со звучным названием «Главное управление по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел РФ». Только за 2-й квартал ведомство заплатило за поездки 147,3 миллиона рублей. Этих денег бы хватило, чтобы 40 раз доехать из Москвы во Владивостока и вернуться обратно на такси бизнес-класса.

Для компаний-агрегаторов такси министерства и ведомства с их бюджетами на поездки — лакомый кусок рынка. Поэтому они, наверняка, будут отчаянно бороться за госконтракты. А та самая комиссия по оптимизации расходов пока не определилась, как выбирать авто-партнеров: через систему Госзакупок, тендер или как-то еще.

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