Экономические итоги 2019 года: Лучше всего мы живем по индексу красной икры

Какие итоги прошедших 12 месяцев без всевозможных индексов! Сравнивать можно что угодно, чем и пользуются разные аналитические конторы. «Комсомолка» решила не оставаться в стороне. И, покопавшись в статистике, предлагает свои индексы, которые показывают, как страна прожила 2019 год.

Потребительские цены

Этот показатель - один из основных. Например, на его основе высчитывают инфляцию.

По данным за ноябрь (статистики за последний месяц еще нет), этот индекс составил 100,3 по сравнению с ноябрем 2018-го. То есть цены выросли всего на 0,3 процента.

Это еще что, в августе и сентябре они и вовсе падали! Вот так вот мы и не заметили, как стали жить лучше.

Не верите? Давайте тогда посмотрим на альтернативные цифры.

Икра лососевых

В 2018-м российские рыбаки установили рекорд - добыли 660 тысяч тонн лососевых. В этом году таких цифр ждать не стоило: из-за особенностей жизненного цикла кеты, кижуча и их родичей вылов сравнивают по четным и нечетным годам. И все равно результат у рыбаков получился достойным - больше 460 тысяч тонн.

А цена на красную икру зависит не от вкуса или богатства витаминами. Все просто: чем больше деликатеса, тем он дешевле. Поэтому, кстати, за черную икру придется заплатить чуть ли не вдвое больше, чем за красную: лососевых у нас гораздо больше, чем осетровых.

Несмотря на падение улова по сравнению с прошлым годом цена на новогодний деликатес снизилась (см. «Сравним!»). Эксперты говорят, все дело в запасах икры: если ее правильно хранить, она запросто доживет до следующего сезона. Но к праздничному столу все-таки лучше купить продукт 2019 года.

Проценты по кредитам

Чуть ли не главной темой года стали разговоры о долговой нагрузке россиян. Чиновники пытались понять: смогут ли россияне расплатиться со всеми кредитами, которые набрали? Долговая нагрузка и правда серьезная. Средняя семья в стране отдает 28% доходов на погашение займов. А значит, что эти деньги они не тратят в магазинах и ресторанах, те получают меньше прибыли и платят меньше налогов…

Тем не менее, если посмотреть на данные Росстата, окажется, что проценты по кредитам упали. Речь идет только о плате за пользование деньгами, то есть в этих цифрах не учитывается возврат основной суммы долга. Но все равно видно, что брать в долг стало дешевле.

Причин несколько. Власти законодательно ограничили аппетиты микрофинансовых организаций, установив предел для переплат по кредитам до зарплаты. А политика Центробанка позволяет делать займы в солидных банках все более дешевыми.

Шампанское

Какой новогодний стол без игристого? Тем более разговоров о нем было в уходящем году немало. Депутаты все порываются защитить бутылки отечественного розлива от конкуренции с иностранным алкоголем. То полки специальные в магазинах предложат выделить, то маркировку особую для тары с разбавленными виноматериалами придумают. Только вот сами российские виноделы такой заботе не особо рады. Дело в том, что своего винограда не хватает: виноградники до сих пор не оправились от горбачевского сухого закона. Вот и приходится ввозить сырье (те самые виноматериалы) из Европы и упаковывать у себя.

Что бы там в бутылке на самом деле ни плескалось и пузырилось, а оно подорожало (опять см. таблицу). Не так сильно, как другие продукты из нашего списка, но факт остается фактом.

Валидол

Если от новостей хочется только схватиться за сердце, у нас плохие новости. Валидол подорожал, причем почти в два раза! Конечно, он все равно остается довольно бюджетным препаратом, но факт налицо. Эксперты винят во всем подорожавшие компоненты, а чиновники уповают на здоровую конкуренцию. Мол, не будут аптеки слишком уж задирать цены, а то покупатели разбегутся.