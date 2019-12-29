Правда и мифы о самых популярных антипохмельных рецептах: чай и кофе здоровье не поправят

В новогодние праздники сложно удержаться и не выпить лишнего. Многие и выпивают. А на следующий день переживают все признаки похмельного синдрома: голова болит, тошнит, тело чуть-чуть покачивает. Что делать?

«Комсомолка» собрала популярные народные советы, как привести себя в форму. И попросила оценить эти рецепты врача-терапевта высшей квалификационной категории, токсиколога, научно-медицинского просветителя Алексея Водовозова.

1. Поправиться пивком или водочкой

Наиболее распространенная рекомендация по снятию похмелья - лечить подобное подобным. То есть снимать похмелье стаканом пива или стопкой водки. Этот способ Алексей Водовозов отвергает.

- Похмелье здорового человека, то есть не страдающего алкогольной зависимостью, - это отравление уксусным альдегидом. А также продуктами метаболизма прочих примесей и присадок в спиртном напитке, - поясняет Водовозов. - У здорового человека похмелье проходит само, от него избавляют ферментные системы организма.

Алексей Водовозов. Фото: wikipedia.org

Если же стакан водки кого-то спасает от похмелья, у меня для таких людей плохая новость: это признак зависимости. Похмелье больного человека имеет совсем другую природу. По сути, это этаноловая ломка, абстинентный синдром. Ужасное самочувствие связано с тем, что в крови упало количество наркотика (этанола в данном случае). И если очередная доза улучшает состояние, это говорит о формировании зависимости уже на физическом уровне.

! При похмелье здорового человека спиртное противопоказано. Потому что образуется дополнительное количество уксусного альдегида, и «выздоровление» затянется.

2. Спасительный рассол

В интернете можно найти советы пить с утра после алкогольного веселья воду с лимоном, рассол, квас, томатный сок и молочнокислые напитки. Такие советы Алексей Водовозов поддерживает:

- В домашних условиях мы можем чуть-чуть помочь организму справиться с похмельем. Спирт этанол обладает мощным мочегонным эффектом, изгоняя из крови все подряд - и воду, и глюкозу, и электролиты. Значит, нужно восполнять их потерю. И в этом смысле вода с лимоном, рассол (не маринад!) или томатный сок - то что надо.

3. Активированный уголь и прочие сорбенты

Многие интернет-советчики рекомендуют принять с утра энтеросгель, полисорб, смекту, белый или черный уголь, янтарную кислоту, различные антипохмельные средства. Но все это, по словам Алексея Водовозова, помочь не сможет.

- Сорбенты пить уже поздно, - разводит руками токсиколог. - Потому что весь набор токсинов, дающих клиническую картину похмелья, давно в крови.

4. Крепкий чай, кофе, какао

Можно найти немало и других рекомендаций - отправиться пропотеть в баню или хамам, на беговую дорожку в тренажерный зал или выпить крепкий чай, кофе, густой какао... Однако, оказывается, эти способы могут быть опасны!

- Кофеинсодержащие средства на фоне похмелья - плохая идея, - предупреждает Алексей Водовозов. - Уксусный альдегид, который образуется в при расщеплении спирта в печени, увеличивает чувствительность рецепторов сердца к адреналину и подобным ему веществам. А кофеин, во-первых, подстегивает сердце, заставляя его биться чаще. Во-вторых, увеличивает потребность миокарда (сердечной мышцы. - Ред.) в кислороде. А с его доставкой и так проблемы: кровь сгущена из-за потери жидкости, да и критически важные электролиты (натрий и калий) в дефиците. Так что инфаркты на фоне похмелья, усугубленные кофе, крепким чаем, баней или попыткой выгнать токсины в тренажерном зале - не редкость.

Медики даже придумали термин «праздничное сердце»: сосудистая катастрофа, случившаяся на фоне переедания, алкоголя и безудержного нарушения режима.