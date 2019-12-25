Наивные вопросы о шампанском: что важно знать о главном новогоднем напитке

Цена: покупайте среднее

- В магазинах перед праздниками есть и очень дешевое шампанское, цена за бутылку - около 165 рублей. В чем подвох?

- Разница между очень дешевым шампанским и чуть подороже в том, что производитель использует не чистый виноградный спирт, который сохраняет аромат и вкус исходного продукта, а добавляет ректификационный, не обладающий такими свойствами. Он неплохой, но дешевле в производстве. Вдобавок используется недорогой винный материал - неприхотливые сорта винограда, которые менее затратно выращивать. Все это удешевляет продукт. Словом, за 165 рублей вы купите шампанское, но очень среднего качества. Обычный потребитель, не эксперт, разницу может не понять. Разве что утром будет чувствовать себя чуть хуже, чем обычно.

- Сколько должно стоить нормальное шампанское?

- Если хотите получить удовольствие, не берите дешевле 300 рублей. Оптимально - выбирать в средней ценовой категории, примерно до 600 рублей. Часто в супермаркетах бывают акции. Игристое, которое стоит 500 - 700 рублей, продают за 300 - 400. Обращайте внимание на такие предложения.

- Что особенного в очень дорогом шампанском? Бутылку Cristal Brut 1990 богачам предлагают за 17 тысяч долларов...

- Напиток стоимостью несколько тысяч долларов отличается от обычного выдержкой. Любое хорошее игристое больше 10 лет лучше не хранить, оно теряет свои свойства. Но если говорить, к примеру, о Cristal Brut 1990, то оно хранилось в специальных условиях. Переплата именно за это. Ценность в том, что шампанское сохранило вкусовую особенность, которая была свойственна тому году. Но обычный человек этой разницы, конечно, не ощутит.

Ринат Аслямов. Фото: Личный архив

Состав: чем проще, тем лучше

- Как понять по этикетке, что шампанское качественное?

- Чем короче состав, тем лучше. Присутствие этилового спирта, красителей, подсластителей, ароматизаторов и других компонентов, усиливающих вкус, говорит о плохом качестве.

- Почему на одних бутылках написано «шампанское», на других, таких же по форме, «игристое вино»?

- Правильно шампанским называть игристое, произведенное во Франции в провинции Шампань. На бутылках латинскими буквами должно быть написано Champagne. Если напиток сделан в другом месте, обязательно указывают страну-производителя. Например, российское шампанское. Игристое вино - такое же шампанское. Производитель может называть его и так.

Мода на брют и перламутр

- Раньше можно было встретить в магазинах сухое шампанское, а теперь в основном брют и полусладкое продают. Остальное сняли с производства?

- Брют и сухое шампанское - одно и то же. Но производители чаще пишут «брют»: это модное слово, и все европейские бренды его используют. Встречаются также экстра-брют, полусладкое, полусухое и сладкое шампанское, разница в содержании сахара.

Еще одна модная тенденция - перламутровое шампанское. Стоит оно в два раза дороже обычного. В бутылку добавляют краску, которая смешивается с напитком. В бокале перламутровое шампанское смотрится выигрышно, но полезных элементов, как и каких-то особых вкусовых качеств, в нем нет.

- Многие из тех, кто пробовал настоящее французское шампанское, говорят: мол, ничего особенного...

- Просто россияне привыкли к сладкому шампанскому, а европейцы - к сухому.

Россияне привыкли к сладкому шампанскому, а европейцы - к сухому.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять правил

Охлаждаем. Перед употреблением шампанское нужно охладить примерно до 9 градусов. Если холодильник забит продуктами, поставьте бутылку в темное помещение. Главное, чтобы в комнате не было выше +20 градусов. Хранить шампанское при температуре ниже 5 градусов тоже не рекомендуется.

Избегаем резких запахов. Если вы купили шампанское с корковой пробкой, а в холодильнике пахнет различными салатами и другим блюдами, лучше за два часа до употребления охладить напиток на балконе. Иначе шампанское через пробку впитает посторонние запахи и изменит свой вкус, даже если бутылка закупорена. Если пробка пластиковая, такой проблемы не возникнет.

Дольше года не хранить. Если вы купили обычное, недорогое шампанское, желательно в течение года его выпить. Даже под пробкой оно выдыхается.

Закуски. Шампанское идеально сопровождать фруктами, легкими рыбными блюдами без тяжелых соусов, овощными муссами.

Фужеры. Игристое лучше подавать в вытянутых бокалах флюте, так дольше сохраняется игра пузырьков. Но если гости не собираются смаковать одну бутылку весь вечер, можно использовать широкие бокалы типа шале и бокалы под белое вино.

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Цвет опьянения - красный

- Шампанское лучше всего покупать в темных бутылках. Они защищают напиток от солнечных лучей, под действием которых вино расщепляется на фракции и портится. Шампанское в прозрачной бутылке портится быстрее, особенно если в магазине или при транспортировке были нарушены правила хранения и перевозки.

- Испорченное шампанское пахнет мокрым картоном. О плохом качестве также говорит резкий запах спирта и излишняя кислота.

- Лучше всего вкус сохраняет натуральная корковая пробка. Если хотите попробовать насыщенное игристое вино, лучше не брать с пластиковой или резиновой пробкой.

- Если корковая пробка не хочет вылезать из бутылки и крошится, это говорит о неправильном хранении игристого. В помещении было слишком сухо.

- Розовых сортов винограда не существует, но розовое шампанское есть. Цвет зависит от длительности контакта сока винограда с кожицей ягоды, в которой есть природные красители.

- Настоящее красное шампанское одно - «Ламбруско». В остальных случаях цвет дает добавленное в него красное вино.