"Мои красотки": Владимир Кузьмин показал своих дочек от разных женщин

Владимир Кузьмин официально был женат три раза. А вот дети у певца рождались не только от законных супруг. Любвеобильный музыкант не раз признавался, что обожает их всех. А на днях решил собрать вместе своих дочерей.

В преддверии новогодних праздников Владимир Кузьмин разместил в блоге фото трех дочерей - Сони, Марты и Николь. Девушки не похожи друг на друга, но каждая прекрасна по-своему.

"Мои красотки. Скоро все опять соберемся. А с кем вы отмечаете Новый Год?", - подписал снимок певец. Рок-музыкант отметил, что встречает с дочерьми каждый Новый год.

Отметим, женами Владимира Кузьмина в разные годы были поэтесса Татьяна Артемьева (с 1977 по 1985). В 1990 году артист вступил в брак с американской фотомоделью Келли Керзон. А с 2001 по 2018 год женился на Екатерине Трофимовой. Помимо прочего он состоял в отношениях с певицей Аллой Пугачевой и актрисой театра и кино Верой Сотниковой (с 1993 по 2000).

При этом у Кузьмина родились пятеро детей. Трое законных - Елизавета Кузьмина (1977-2002), Степан Кузьмин (1983-2009) и Соня Кузьмина (1985) - выпускница "Фабрики звезд-3" - появились от союза с первой женой. Она, к слову, являлась автором многих его хитов, в том числе и "Когда меня ты позовешь" и "Белые цветы".

Внебрачная дочь Марта Кузьмина (1986) родилась от Ирины Мильциной. А Николь (1987) - от мулатки из Ростова-на-Дону Татьяны Муинго, бывшей поклонницы Кузьмина.

v.kuzmin_official Владимир Кузьмин с молодой женой Екатериной Трофимовой

Есть также приемный сын Никита Кузьмин (1987). Парень работает дизайнером. Некоторое время назад он стал фигурантом крупной аферы, ущерб от которой оценивался в 50 миллионов долларов. Прокуратура Манхэттена предъявила Никите и его сообщникам обвинения в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег. Максимальный срок по совершенным преступлениям составляет 95 лет тюрьмы. В итоге Никиту Кузьмина приговорили к трем годам тюрьмы и освободили в зале суда, так как он отбыл этот срок, пока шло следствие.

Судьба старших наследников сложилась трагично.13 декабря 2002 года Елизавета Кузьмина была убита в собственной квартире в Москве. А 18 октября 2009 года в Москве трагически погиб Степан Кузьмин, который во время пожара в квартире, расположенной на 18-м этаже, попытался спастись. молодой человек переходил по карнизу к соседям, но не удержался и сорвался вниз.

Добавим, что недавно поклонников взбудоражило известие о том, что Владимир Кузьмин вернулся к жене, Екатерине Трофимовой, с которой прожил 17 лет. Певец хоть и бросил 28-летнюю любовницу Светлану Карпухину, но продолжает снимать яхтсменке из Калининграда квартиру. Об этом известно Екатерине Трофимовой. Но она не в претензии. Яркая блондинка без ума от счастья и занимается приготовлением к пышной и необычной свадьбе. Подготовка к торжеству идет полным ходом.