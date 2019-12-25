Дорогие телефоны и мебель в кабинеты: на чем кроме авто могут сэкономить российские чиновники

Глава минфина Антон Силуанов предложил для того, чтобы оптимизировать расходы, чиновникам использовать не служебные авто, а такси. «КП» обратилась за комментарием к одному из бывших топ-чиновников Минсельхоза, Леониду Холоду.

- С чего вдруг такая инициатива, у бюджета же профицит?

- Принцип экономии — основополагающий в любом государстве. Когда то вице-премьер Борис Немцов пересаживал высоких чиновников на «Волги». Но в 90-е, когда он такое предложил, и иномарок то было не очень много.

- На чем вы ездили в министерстве сельского хозяйства?

- Так у нас в Минсельхозе это и были "Волги".

- И у министра?

- У нашего министра на рубеже веков была небольшая «ауди» — причем из другого гаража, не министерского. Когда я работал в Белом доме — там у начальников департаментов появились корейские машины, их фирмы только выходили на наш рынок. К качеству тогда были вопросы. Потом закупили БМВ калининградской сборки. У министров появились у кого БМВ, у кого «мерседес», у кого «ауди».

- Но, говорят, идея с такси не нова?

- Лет 10 тому назад возникла идея — либо использовать аутсорсинг, либо переходить на такси. Но проблема в чем - «простые» желтые такси устроят чиновников? Или выйдет так, что вот это министерство крутое - и ему подойдет только такси-премиум класса, где «мерседесы» с «ауди». А министерству, у которого «лишних денег» не особенно много — придется ездить «на желтенькой». Ну, а те, кто «почти нищие» - станут на совсем задрипанных машинах передвигаться. Этот момент надо регулировать достаточно жестко. Чтобы в этом смысле все были одинаковы, равны.

- А как же мигалки?

- Да, существуют оперативные надобности — и многие чиновники используют машины со спецсигналами. Ну и что прикажете делать в таких ситуациях? Разве сам Силуанов как вице-премьер готов пересесть на такси? И что это будет - такси с «крякалкой»? Ответа нет.

- Но опыт Европы показывает, что ездят — и не пищат.

- Да вообще во всем цивилизованном мире такая форма используются — кроме, конечно, первых лиц. Там и безопасность, и представительские функции. А замминистра, начальник департамента —пожалуйста, на городском такси.

- Но кроме расходов на авто есть и другие немалые статьи?

- Есть материально-техническое обеспечение. Многие ведомства покупают для своих чиновников очень дорогие телефоны и очень дорогую офисную мебель. У некоторых начальников кабинеты такие, что у королей поскромнее были. На обустройстве самого министерства и ведомства можно было бы сэкономить. Можно пореже списывать оргтехннику и мебель. И заменять их по мере износа, а не каждый год.

В нашей стране не очень красиво шиковать. В действительно богатых странах кабинеты высоких чиновников достаточно скромные. Обычно казенная обстановка.

- Эффект-то будет от усушки и утряски?

- Не берусь судить, насколько это окажется экономически эффективно по отношению к различным ведомствам.

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