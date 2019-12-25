Выиграть праздник. Чем новогодние лотереи отличаются от всех остальных
Специальные праздничные лотереи или тиражи проводятся под Новый год по всему миру. Но законодателем моды по праву считается испанская El Gordo de Navidad (рождественский джекпот), которая существует с 1812 года и уже стала частью культурной ДНК страны. В ней, говорят, принимал участие даже Наполеон Бонапарт. Позже она была переименована в Loteria de Navidad, то есть Рождественская лотерея. Для местных жителей это событие, в первую очередь, — праздник и веселье. Даже самый маленький выигрыш воспринимается как отличная примета. Говорят, кто выиграет в новогоднюю лотерею, весь год будет счастливым. Постепенно такой подход укореняется и в других странах, в том числе и в России.
Вечеринка дороже денег
El gordo de Navidad заслужила репутацию самой щедрой и шумной лотереи в мире.
Каждый год 22 декабря испанцы увлеченно следят за розыгрышем в прямом эфире в течение шести часов, а затем устраивают гуляния — наряжаются в костюмы лотерейных шаров, пьют шампанское и веселятся на улицах.
Фото: globallookpress.com
В России новогодним тиражам лотерей несколько лет, и они также сопровождаются ярким шоу для зрителей. «Quite a party!» — пишут зарубежные ресурсы о лотереях, которые проводятся у нас 1 января. В этом году главным новогодним подарком для любителей «Русского лото» станет возможность выиграть миллиард рублей. И если обычно игра идет до 86 хода, на этот раз она пройдет до 88-го, что увеличит число потенциальных победителей.
Всем понемногу
Обычно в лотерею предпочитают участвовать индивидуально. Но праздничные тиражи, в первую очередь, — семейное и дружеское развлечение.
Уже упомянутые испанцы — самый яркий тому пример. Огромный призовой фонд El Gordo de Navidad распределяется между большим количеством участников. Билет стоит 200 евро, но в широкую продажу поступают так называемые decimos стоимостью 20 евро, которые дают право на одну десятую выигрыша. На онлайн-площадках можно приобрести даже одну двадцатую или одну сотую доли.
Лотерея организована таким образом, что есть лишь 5 цифр, которые нужно угадать, то есть, существует всего 99999 комбинаций. Организаторы печатают целые серии билетов с одинаковыми номерами, которые выигрывают одновременно. Сотрудники компаний, представители местных общин, учреждений и организаций часто покупают билеты одной и той же серии вскладчину. К примеру, в 2011 году джекпот распределили между владельцами 1 800 билетов. Все они оказались жителями небольшой испанской деревушки Гранен.
Каждый из победителей получил тогда по 400 000 евро, но в большинстве случаев выигрыши намного скромнее. Это скорее не шанс изменить жизнь, а доброе предзнаменование на новый год.
1 января 2020 года в новогоднем розыгрыше «Русского лото» разыгрывается почти 3 млрд рублей, из которых 1 миллиард может попасть в одни руки, а остальная сумма будет разыграна среди других участников лотереи.
Фото: EAST NEWS
«Наш праздничный тираж «Русского лото» дает возможность поверить в чудо каждому! – говорит операционный директор «Столото» Варвара Басанович. - Ведь помимо высокой вероятности получения одним из участников главного приза в 1миллиард рублей, появляются десятки миллионеров и тысячи победителей с призами поменьше, поскольку каждый второй билет по условиям розыгрыша выигрывает».
Время добрых дел
Национальные операторы лотерей — как в России, так и в западных странах — активно спонсируют социально важные направления. Впрочем, в Испании сборы поступают в казну, но при этом не отмечается, на какие цели идут средства. В России же значительная доля вырученных средств направляется в бюджет на развитие физической культуры и спорта.
Рождество и Новый год традиционно считаются лучшим временем для добрых и полезных дел. Поэтому в праздничных лотереях социальная составляющая часто выходит на первый план.
Нередко люди, получившие выигрыш, самостоятельно жертвуют его на благие цели. В России, например, победительница прошлогоднего розыгрыша новогоднего тиража Любовь Феодосьевна Догорова выиграла полмиллиарда рублей. И значительную сумму направила на благотворительность. Новый год – время радостных эмоций и добрых дел. Участие в лотереях во всем мире – это часть праздника, один из его счастливых ритуалов.