Что нам дали бурные десятые годы: Крым, Олимпиаду в Сочи и «Бессмертный полк»

НУЛЕВЫЕ БЫЛИ ПЕРЕДЫШКОЙ ПОСЛЕ ДЕВЯНОСТЫХ

Часто приходится слышать и спорить о том, как соотносятся с нынешним временем 90-е годы или, напротив, как выглядит на фоне современности Советский Союз.

Но почти никто еще не сравнивал нулевые и десятые годы - хотя нынешнее десятилетие уже близится к финалу и можно кое-что обобщить.

Атмосфера этих двух времен, конечно, разная.

Нулевые были эпохой этакого счастливого сна, временем, когда последние 15 лет ХХ века, такие трагичные для России, наконец-то закончились и наступило прекрасное, усталое, тихое ничего. Когда показалось, что все плохое уже позади и мы теперь хоть и небольшими шагами, но движемся к лучшему, и даже не столько к «самому лучшему» из какой-то утопии или мечты (в нулевые было принято иронизировать над мечтателями), сколько к сытому и в самом простом и повседневном смысле западному.

И даже страшные новостные громы и молнии - «Норд-Ост», Беслан, война 08.08.08 - не могли перебить это ощущение: Россия отдыхает. Здесь все хорошо.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ СКВОЗЬ ТРЕВОГУ

Десятые годы оказались более трудными.

Они останутся в памяти как нервное, тревожное время, заполненное ожиданием конфликтов, протестов, каких-то перемен, и вовсе не только хороших. Сон кончился, постисторическая пауза истекла - и если одна часть общества стала готовиться к тому, чтобы снести все вокруг, то другая - оборонять то, что она успела выстроить и собрать.

При этом отдельные большие новости - такие мрачные в нулевые - стали намного лучше. Вместо терактов у нас были Крым, Сочинская Олимпиада, чемпионат мира по футболу. И хотя каждый раз эти вехи переживались как праздник, как массовое счастье, это не повлияло на ощущение времени в целом.

Люди словно бы отвлекались на некоторое время, чтобы порадоваться, а потом возвращались к тревоге. Что там курс доллара? Нефть? Санкции? Война?

Но пока, слава богу, худшего удалось миновать, так что десятые годы останутся именно эпохой нервозных ожиданий, а не настоящей трагедии (вспомним, что в восьмидесятые все было наоборот: ожидания с приходом Горбачева были самые светлые, зато получилось все скверно).

КРУШЕНИЕ ИЕРАРХИИ

И все-таки я думаю, что атмосфера времени - это дело важное, но не главное.

А главным отличием десятых от нулевых стала распределенность.

Сейчас объясню.

Распределенность - это крушение иерархии. Разрушение порядка. На смену им в десятые годы пришел творческий хаос.

ТЕПЕРЬ ЛЮБАЯ ДЕВУШКА - САМА СЕБЕ ГЛАМУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Лучший пример - индустрия гламура и красота.

Раньше как было? В двух-трех знаменитых женских журналах за большие деньги лучшие визажисты и фотографы делали из женщин красавиц, а кто не был допущен к этому процессу, тот наблюдал за ним издалека со смесью восхищения и зависти.

Теперь не так. Теперь в огромном количестве Инстаграмов - с нынешним уровнем мобильной фотографии, а еще фотошопа, а еще косметики - каждая девушка сама себе женский журнал. И гламур больше не подчиняется строгому порядку, он отныне везде.

Так и со многими другими приметами времени.

ГАСТАРБАЙТЕР-ТАКСИ

Был таксист в таксопарке вместе с живым диспетчером. Стало мобильное приложение, автоматически тасующее безумное количество гастарбайтеров за рулем.

БЫЛ ТЕЛЕВИЗОР - СТАЛ ТЕЛЕГРАМ

Была информация, расходившаяся по четко определенному кругу: агентства - телевизор - газеты.

А теперь путаница из анонимных телеграм-каналов, перебивающих и опровергающих друг друга каждую секунду.

ВОЙНА - БЕЗ ДИВИЗИЙ

Была война, увязанная с использованием регулярной армии: генерал отдал приказ - и дивизия двинулась.

А теперь войну могут вести ополченцы, наемники, кондотьеры, самые необычные люди, чья официальная принадлежность никем не подтверждается - думайте что хотите.

ВМЕСТО ОФИСА - ЯНДЕКС.КОШЕЛЕК

Была жесткая привязка: работа - это офис с девяти до шести.

А теперь, только откроешь соцсети, как уже рябит в глазах от современных коробейников, от всевозможных торговцев своими лекциями, книгами, услугами, и вместо бухгалтерии и отдела кадров у них: «а вот мой Яндекс.Кошелек».

УЖЕ НЕ ОДИН СОЛДАТ...

Был один государственный День Победы, а теперь на «Бессмертном полку» миллионы фотографий отдельных людей, а не только главный Неизвестный солдат на всех.

ЗНАМЕНИТОСТЕЙ - ТОЛПА

Был знаменитый телеведущий на федеральном канале, а теперь целая толпа телеведущих в YouTube, и некоторые из них популярны совсем как сам телевизор.

ИНТЕРНЕТ - ВЕЗДЕ

Был интернет в компьютере - большом, неудобном, в ящике на столе, а теперь интернет где? Он везде!

ИСТОРИЯ - У КАЖДОГО СВОЯ

И даже жертвы, даже коллективные обвинения, адресованные этими жертвами кому-то, распределились: раньше была уникальная история Второй мировой войны, а теперь каждое государство, конфессия, национальная группа претендуют на то, что это они пострадали больше других, что жертвы - именно они.

КРОССОВКИ ВЕРНУЛИСЬ

Хорошо ли жить без иерархии, в этой новой распределенности - в хаосе, в хоре противоречащих друг другу голосов?

Не сказал бы, что хорошо или плохо.

Сложно.

Но десятые годы научили всех жить именно так.

Ох, забыл еще кое-что очень важное.

Все теперь стали носить кроссовки.

Раньше не носили - может, лет 20 они не были в моде и вот вернулись.

И это скромное возвращение - в кои-то веки - не про атмосферу, не про добро и зло.

Это просто кроссовки.

Я, правда, их не ношу.

Остался в нулевых.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Правда ли 2010-е – «потерянное десятилетие»?

Евгений АРСЮХИН

Обозреватель kp.ru Евгений Арсюхин разбирается, почему жизнь налаживается, а настроение так себе

Когда я превратился в подростка – лет в 13, наверное – то принялся интересоваться девочками. Что значит «интересоваться» во времена СССР… Страшно сказать, ТикТока еще не было, да что ТикТока, секса не было, и как быть, что делать? Ну, толпились с мальчиками вечерами под окнами очередной школьной дивы. То на гитаре сбренькаем, то нарочито громко заржем, лишь бы мелькнула в окне, выглянула. Сидим так однажды, время проводим, а на скамейке у подъезда – очень характерный для советских лет типаж, повидавший виды интеллигентный алкоголик. Глядит он на нас, и вдруг говорит: «Знали бы вы, как на самом деле скучно ОНИ живут». Они – это, конечно, девочки. Меня эта фраза зацепила, и я задумался. А ведь правда: думаешь, в уютной комнате у Маши Ивановой рай и веселуха. Чисто небось, мягкие игрушки, пахнет хорошо. Глянуть бы хоть в щелочку, как она под зеленой лампой делает уроки! А в реальности живет Маша, как и мы – то есть обычно. (подробности)