2019-12-25T22:37:43+03:00
Спорт

Александр Емельяненко: Брат не пытался помочь, пока я был в тюрьме

Боец рассказал, что ему не хочется общаться с Федором
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Александр и Федор Емельяненко: Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий ШарифулинАлександр и Федор Емельяненко: Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Изменить размер текста:

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что не нашел поддержки от своего родного брата Федора во время отбывания тюремного заключения.

«Я знаю, за что я отсидел в тюрьме, но не за то, в чём меня обвиняют», - цитирует Александра Емельяненко «Мир 24».

Боец вспомнил первый скандал, когда выяснилось, что заявительницу поймали на лжи и дело закрыли, но вот только опровержения никто так не давал.

По словам Александра, в этот сложный период брат даже не пытался ему помочь, и они не общались. «Да и не хотелось бы вообще с ним разговаривать. В наш последний разговор он попросил ничего про него не говорить», - признался он.

Напомним, в ноябре 2016 года Александр вышел на свободу из колонии, где отбыл заключение за изнасилование. После у него с братом возник конфликт. Он рассказал, что 10 лет не общался с Федором, который назвал его подхалимом и иудой, более того, заявил, что страдают люди, которые оказались рядом с Александром и поддержали его в сложную минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Усик – Дерек Чисора: Усик выглядит явным фаворитом
Украинский тяжеловес Александр Усик в преддверии титульного боя против действующего чемпиона мира Энтони Джошуа проведёт поединок с его соотечественником Дереком Чисорой. Вероятная дата встречи — 7 марта 2020 года
Новости 24
Санта-Клаус вылетел с Северного полюса и отправился в праздничное путешествие
Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги
Роспотребнадзор разрешил изымать никотиносодержащие смеси
«Никак не отреагировали»: Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений у российских границ
Перевозку красной икры в самолетах планируют ограничить в 2020 году
США намерены наказать Турцию санкциями за сближение с Россией
Умер Владимир Бушин, поэт и публицист
Захарова: генсек ООН игнорирует «вопиющие случаи» невыдачи виз сотрудникам организации из России
Владимир Путин назвал ситуацию в экономике России удовлетворительной
Роскомнадзор просит суд заблокировать два почтовых сервиса
Китайские военные испытали ракету, способную поразить любую цель в США
Путин призвал продолжить работать над снижением ставки по ипотеке
Путин освободил от должностей ряд высокопоставленных силовиков
В Госдуме прокомментировали возможность внедрения системы распознавания лиц на ЕГЭ
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
МИД Польши ответит на слова Путина о связи республики с нацистской Германии
Росстат: инфляция в России за год составила 3,1%
Ученые рассказали о новом цикле солнечной активности
Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему
В Минздраве не согласились со словами Голиковой об оптимизации здравоохранения
«Да прольется свет на дорогую Украину»: Папа Римский призвал к миру в незалежной
В МИД рассказали о возможном ответе на санкции против «Северного потока - 2»
Военный самолет разбился на северо-западе Ирана
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Ученые рассказали, в каком возрасте начинается старение организма