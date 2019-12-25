Александр Емельяненко: Брат не пытался помочь, пока я был в тюрьме

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что не нашел поддержки от своего родного брата Федора во время отбывания тюремного заключения.

«Я знаю, за что я отсидел в тюрьме, но не за то, в чём меня обвиняют», - цитирует Александра Емельяненко «Мир 24».

Боец вспомнил первый скандал, когда выяснилось, что заявительницу поймали на лжи и дело закрыли, но вот только опровержения никто так не давал.

По словам Александра, в этот сложный период брат даже не пытался ему помочь, и они не общались. «Да и не хотелось бы вообще с ним разговаривать. В наш последний разговор он попросил ничего про него не говорить», - признался он.

Напомним, в ноябре 2016 года Александр вышел на свободу из колонии, где отбыл заключение за изнасилование. После у него с братом возник конфликт. Он рассказал, что 10 лет не общался с Федором, который назвал его подхалимом и иудой, более того, заявил, что страдают люди, которые оказались рядом с Александром и поддержали его в сложную минуту.