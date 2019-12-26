Вера Брежнева поделилась нежным фото с мужем впервые после слухов о разводе

Несколько месяцев назад Вера Брежнева спровоцировала слухи о разводе, удалив из Инстаграма почти все фото своего мужа, продюсера Константина Меладзе. Тогда-то во Сети и поползли слухи о том, что композитор нашел себе новую блондинку – подопечную своего продюсерского центра Эрику Герцег. Вера не раз их опровергала, но до сих пор не показывалась вдвоем с супругом ни на публике, ни в Инстаграме. И вот теперь, накануне Нового года артистка опубликовала на своей страничке фотографию с Константином Меладзе.

На романтическом фото Вера нежно обнимает мужа, прижавшись щекой к его груди.

- Перед каждым Новым годом люблю вас чем-то радовать. Самое сложное - понять чем именно. Судя по последним опросам поняла, что топ пожеланий выглядит так: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю. Фото — пожалуйста. Встречу за праздничным столом уже выиграла моя семья, а вот два билета на мой концерт могу подарить каждому желающему, - написала Вера на своей страничке.

Этим снимком певица снова развеяла слухи о том, что в ее семейной жизни наступил кризис. Судя по всему, Брежнева и Меладзе по-прежнему любят друг друга и счастливы вместе.

ververa Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать.Самое сложное понять - чем)

Слухи о том, что 56-летний Константин Меладзе закрутил роман с солисткой группы «ВИА Гра», 31-летней Эрикой Герцег, появились в Интернете в начале октября. Сама Вера высмеяла их, написав ироничный пост:

- Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё, по словам прессы - регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! – написала Вера. - Ну просто браво.

Вера нечасто рассказывает о семейной жизни с продюсером, и уж тем более не делится интимными подробностями. Сам же Константин Меладзе как-то обмолвился, что потихоньку начинает привыкать к тому, что его жена – одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Брежнева и Меладзе поженились в октябре 2015 года в итальянской Тоскане. По словам Константина, Вера помогла ему стать более открытым и в жизни:

- До встречи с Верой я, словно улитка, жил в своей раковине, и только с ее приходом выбрался наружу, - признался композитор в одном из интервью. - Я восхищаюсь ею ежедневно, ежечасно. С ее приходом в «Виа Гру» я стал писать другие песни, более возвышенные и одухотворенные. Она обладает удивительной энергетикой, всегда готова помочь людям.