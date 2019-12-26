Чужой среди родных

Брат Аверина

44-летний Максим Аверин был очень близок с мамой. Пока Галина Викторовна была жива, она организовывала семейные обеды, где Максим встречался с братом Геннадием, который старше его на пять лет, а также с его детьми и женой. У братьев разные отцы, но это не мешало им дружить в детстве. Увы, Галина Викторовна умерла в 2017-м, и встречи братьев прекратились.

Аверин говорит, что они с братом очень разные: Геннадий не любит театр и на спектакли брата не ходит. Впрочем, Максим не переживает из-за того, что не общается с Геннадием: «Раньше связующим звеном была мама… Я привык жить без этих отношений. Страдают по тому, чего не хватает, а их просто нет».

Вячеслав Юрьевич бросил жену и двоих детей, Сергея и Пашу (на фото вверху), став для них чужим. Фото: youtube.com/«Наедине со всеми», Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Отец Лазарева

Певец Сергей Лазарев воспитывает сына и дочь, заботится о матери. С карты певца регулярно списывается автоплатеж для мамы, которая поднимала Сергея с братом одна. Отец ушел из семьи и появился в их жизни лишь тогда, когда Сергей стал знаменитым. Лазарев предпринимал попытки сблизиться с Вячеславом Юрьевичем, но у мужчины был непростой характер. Сергей сожалеет, что не успел наладить отношения с папой, умершим в 2017-м, через два года после смерти старшего сына Павла.

- Наши с Пашей родители развелись, мне было 5 лет, Паше - 10, - вспоминал Сергей. - Маме было тяжело, потому что надо было прокормить двоих детей, работала она на двух работах. Помню, как она для какого-то кооператива шила простыни... Когда отец ушел, он забрал все наличные, оставил нас без денег... О рождении сына (имеется в виду сын Лазарева. - Ред.) я ему не сказал. Он не входил в круг близких, которым я доверил этот секрет. Тогда мы снова перестали общаться. Никиту он так и не увидел... С одной стороны, это был родной человек, а с другой - я не мог понять, чувствую ли что-либо к нему. Ведь папа - тот, кто вырастил и ухаживал...

Продавщица Лариса Терехова (на фото слева) бесконечно далека от гламурной жизни своей дочери. Фото: instagram.com

Мать Самбурской

32-летняя актриса, певица и теперь уже экс-звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская, уехав когда-то из Саратовской области покорять Москву, поменяла фамилию. Анастасия Алексеевна Терехова стала Настасьей Аниславовной Самбурской. В городке Ртищево до сих пор живет мама звезды - 55-летняя Лариса Терехова, она торгует на рынке. Когда Настасья снималась в «Универе», она приобрела матери небольшой дом в Ртищеве, так женщина переселилась из разрушающейся хибары на новую жилплощадь. Тогда же Самбурская помогла семье деньгами, но общение прекратила. Даже не звонит.

Актриса утверждает, что родители ее не любили, поэтому и она их не любит. Отец Настю в детстве бил, а мать не заступалась, а развелась с мужем, лишь когда дочь уехала из отчего дома. Детские обиды глубоко ранили звезду. Поэтому никаких звонков с поздравлениями на Новый год не будет: «Если что-то случится, помогу, но стакан воды носить не буду!»

Даниил Мукасей привык, что его знаменитая бабушка всегда готова прийти на помощь. Фото: youtube.com/ТК «НТВ», Олег ЗОЛОТО/«КП» - Санкт-Петербург

Внук Дружининой

32-летний внук режиссера Светланы Дружининой и оператора Анатолия Мукасея Даниил живет одним днем. Бабушка с дедушкой пылинки с парня сдували. Старший сын Дружининой и Мукасея умер в 28 лет, и его наследник был окружен заботой, тем более что мама мальчика также погибла.

В 17 лет Даниил уехал в Индию «заниматься творчеством». Бабушка с дедушкой пересылали парню деньги, сдавая в аренду комнату, которая досталась ему в наследство от матери. Потом Даниил вернулся, продал комнату, продолжал просить деньги у бабушки с дедушкой. «Я сразу говорил, что приму деньги только от чистого сердца, без обязательств. А теперь ребята даже трубку не берут», - говорит Даниил, под «ребятами» подразумевая бабушку и дедушку. Светлана и Анатолий в итоге устали от такого отношения и прекратили общение. Даниил быстро потратил деньги, вырученные за комнату. Теперь он хочет вернуться в Индию: «Чувствую себя там счастливым!»