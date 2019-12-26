У кешбэка красный нос, борода из ваты

Да, действительно, это небезопасно и нецелесообразно при наличии лифта. Однако тогда еще мы верили в Деда Мороза. Ну во дворе, положим, говорили, что не верим, что это сказка для маленьких, но в сердце таилось чувство, что при наличии подражателей из театров и домов культуры, все же существует один Дед вселенской силы. Настоящий. Теперь это неактуально: мы верим исключительно в кешбэк, распродажи и скидки до 50%, в «купи две пиццы - получишь в подарок еще одну», «собери наклейки и выиграй один из пятидесяти тысяч призов».

Сам Дед Мороз давно переоделся в рекламных роликах в Санта-Клауса, пересел с русской тройки на оленей и натерпелся страху от нашествия гигантских шоколадок под новогоднюю ель. Но он еще был главным, поил всех газировкой и гонял на красивом поезде, объявляя, что «праздник к нам приходит». Сегодня же Дедушку игнорирует любая избалованная пигалица с перекошенным от капризов лицом.

- Снежинка пришла рассказать стишок? - спрашивает бородатый Дедушка Ревва.

- Снежинка пришла за своим подарком! - орет малолетнее чудовище и лезет выхватывать из-под дерева мобильник или планшет. И вот-вот начнет биться об пол с криком: «Не та модель!!!»

А это вкрадчивое: «Любой праздник может выйти из-под контроля. Единственное, в чем вы можете быть уверены, - оливки»? Поделюсь секретом: если на стол поставить только оливки, праздник точно выйдет из-под контроля. К гадалке не ходи.

А рекламы банков? Из недавнего - приезд внучки по имени Снежа к Дедушке со словами «Бардак у тебя сказочный!». И гламурная Снежа давай в телефон пальцем тыкать, заказывая по интернету все подряд, пока Дед печально смотрит в пространство, бормоча: «Ушло мое время, а ты иди».

Еще из прекрасного - реклама такси, где Дед Мороз устал ездить на оленях и выбирает такси, «потому что олени сдачу не дают».

«Подарки не надо заслуживать» - фраза, звучащая регулярно в разных формулировках. Конечно, дарить надо не «за что-то», а «просто так», как в старом мультфильме, но отвечать на подарок, сделанный «просто так» с выражением лица «мне все должны, ведь это Новый год» - откровенное хамство.

И еще. Новый год может пройти красиво и гладко, со свежекупленной скатертью и салфетками за полцены, но что мы вспомним лет через десять? Заказы устаревшей через год техники с кешбэком на карту банка? Или все же, как взобрались впервые на стул, рассказали стишок? Чувствовали себя глупо, сбивались или тараторили, косились слегка на ряженого потного дядьку с бородой и еще не знали, что он - ненастоящий.