Антон Шапарин: Уезжать из салонов с номерами будет большинство, цены задирать не должны

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, облегчающее жизнь автолюбителям. С 1 января в России можно будет, купив машину в салоне, уехать на ней уже с номерами. Коснется это компаний, включенных в государственный реестр МВД.

За комментариями «КП» обратилась к известному автомобильному эксперту Антону Шапарину.

- Антон, с 1 января 2020-го можно придти в салон и уехать на машине с номерами. Говорили об этом давно, почему запустили процесс только сейчас?

- Не готовы были регистрационные подразделения ГИБДД к изменениям. Не готовы были дилеры. Я летом проводил мониторинг — что они делали, чтобы к выдаче номеров у себя подготовиться? Закупали ли оборудование, обучали ли персонал? Оказалось, никто ничего не делал. И вот к новому году все подготовились - и с января система должна заработать. Это позитивный сдвиг в сторону цивилизованного авторынка.

- Где дилеры будут получать номера — у ГИБДД?

- Штамповка номеров у нас разрешена в любой аккредитованной частной организации. У них дилеры и будут покупать номера. В малых городах, где такого нет, останется регистрация и получение номеров в ГИБДД.

- В автосалоне можно будет выбрать «красивый номер»?

- Будет рандомный (случайный — ред.) порядок. Но сам номер по прежнему присваивает ГИБДД — после передачи ему автодилером через портал госуслуг информации об осмотре машин и проверки документов. ГИБДД передает дилерам ряд специфических задач — вроде заполнения всех бумаг. То есть дилер становится аутсорсинговой организацией. А ГИБДД сохраняет за собой все необходимые им функции. Такая система устраивает всех.

- В том числе — и будущих автовладельцев?

- Ключевая история в чем? При установке дополнительного оборудования на машину купивший ее человек время от времени сталкивался с возможной коррупцией при осмотре. Например, на «ладу» продается декоративная защита бамперов снизу. Это сертифицированные компоненты для данного типа транспортного средства. Техрегламент позволяет их устанавливать без дополнительных процедур по оценке соответствия. Но сотрудники автоинспекции «вылавливали» это допоборудование. Говорили о трудностях с регистрацией такой машины - и подобные вопросы нередко решались финансово. Или же долго не ставили на учет.

Теперь эти проблемы уходят в прошлое.

- Код региона на номере с привязкой к месту регистрации покупателя авто возвращается?

- Да. Экстерриториальный принцип сохранится лишь отчасти — на вторичном рынке. Можно купить машину в Москве и оставить на тех же номерах, уехав в Якутск. Кстати, московские номера почему то пользовались популярностью у мошенников (кое-где их еще воруют). Для новых машин код региона будет тот, где происходит покупка.

- Цену за услугу получения номера в автосалоне называют в 500 рублей - это реально?

- Надо смотреть постановление. Это возможно. Не думаю, что будет завышение цены. Дилер в плюсе в любом случае — он продаст человеку допобрудование, допуслугу. Удобно для всех. Для дилера — доход. Для клиента — сэкономленное время и нервы. Для ГИБДД — возможность сократить персонал и убрать ряд несвойственных ему функций.

- Уже прозвучали заявления некоторых дилеров, что новшество придется отложить — из-за их неготовности.

- Дилеров много, не у всех хорошо налажена работа с органами власти. Не все из них отслеживают изменения в законодательстве. Даже такие тектонические. Это большая проблема. Ничего, в ускоренном режиме будут налаживать мосты любви и дружбы. Куда они денутся?!

- Многие воспользуются услугой?

- Думаю, абсолютное большинство будут уезжать из салона на номерах. Без регистрационных знаков сейчас можно ездить 10 суток . А с 1 января это закончится! Транзитные номера останутся только для тех, кто уезжает за рубеж на купленном авто.