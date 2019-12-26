2019-12-26T17:40:04+03:00
Экономика

Консультант в вашем экране

В нашей жизни все больше гаджетов — и все меньше времени с ними разбираться. Лучший способ что-то объяснить — это показать. Но как это сделать, если консультация проходит по телефону?
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В Сбербанке придумали, как облегчить жизнь предпринимателям: теперь сотрудники контактных центров банка могут дистанционно подключаться к системе интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн», видя все, что происходит на экране клиента.

Это называется умным словом «кобраузинг» (collaborative browsing — совместный браузинг). Сервис не требует дополнительных установок. Сотрудники банка своими глазами видят проблему клиента (больше не надо пересылать скриншоты и объяснять сложные вещи «на пальцах») и могут быстрее все исправить. А заодно помогают предпринимателю лучше ориентироваться в возможностях приложения и его навигации. В итоге все вопросы получается решить во время первого же звонка — перезванивать не приходится.

Чтобы воспользоваться кобраузингом, нужно обратиться в банк по телефону 8-800-555-5-777, или 0321 (при звонке с мобильного, далее выбрать «3»), или в чате Сбербанк Бизнес Онлайн. Консультации доступны круглые сутки.

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