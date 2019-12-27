2019-12-27T17:59:34+03:00
Звезды

"Шикарная принцесса": Ирина Шейк обнажилась на берегу океана

Модель поделилась откровенным снимком
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина Шейк давно обосновалась в СШАИрина Шейк давно обосновалась в СШАФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ирина Шейк решила порадовать своих поклонников откровенным снимком. Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе. Из одежды на красавице были лишь белые трусики-ниточки, золотой браслет и ниспадающие по спине цепи.

Ирина Шейк давно обосновалась в США и входит в число самых красивых и желанных женщин мира. Она активно ведет блог и часто делится с подписчиками пикантными фотографиями.

Вот и в преддверии Нового года бывшая возлюбленная Брэдли Купера выложила снимок с пляжа на берегу океана, от которого подписчики потеряли дар речи. Они восхитились бронзовым загаром звезды подиума, ее длинными ногами и красотой.

irinashaykirinashayk
Ирина Шейк на пляже
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"Моя русская королева", "Выглядишь потрясающе", "Шикарная модель", "Настоящая красавица", "Шикарная ", "Красотка, богиня, супер!, "Шикарная принцесса", "Богиня, какое тело", "Иришка моя", "Красавица наша", "Моя русская королева!", "Брэдлик, должно быть, умирает при виде этого!", "Боже, благослови россиянок!", "Какие ноги!", - пишут фолловеры.

33-летняя Шейк как-то делилась секретами красоты. По ее словам, она регулярно посещает спортзал, чтобы поддерживать себя в форме. Ирина занимается боксом и пилатесом с персональным тренером. Звезда также обожает утренние пробежки. "Пью очень много воды и зеленого чая. Это полезно для кожи. Нужно есть много зелен. И нельзя пить много кофе", - откровенничала знаменитость.

А вот в диеты она не верит. Модель просто придерживаться правильного питания. Она ест рыбу, курицу и салаты. Иногда модель позволяет себе сладости и фастфуд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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