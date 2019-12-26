2019-12-26T16:47:50+03:00
Общество

Покалеченная мужем-садистом Рита Грачева разделась и показала свои шрамы

Жительница Подмосковного Серпухова дала отпор хейтерам
Ольга ЛИБГАРДТ
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О Рите Грачевой вся страна узнала два года назад.О Рите Грачевой вся страна узнала два года назад.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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О Рите Грачевой вся страна узнала два года назад. Тогда жительницу подмосковного Серпухова муж вывез в лес и отрубил ей кисти рук. Сначала Дмитрий Грачев подозревал супругу в измене, а потом решил отомстить за то, что она подала на развод. Спустя два года эффектная брюнетка вернулась к нормальной жизни.

Маргарита Грачева разместила в блоге кадры, на которых предстала в черном боди с глубоким декольте. Девушка выглядит очень соблазнительно. Однако внимание публики привлеки многочисленные шрамы от топора на теле Грачевой. Муж-садист не только отрубил ей руки, но и наносил удары, куда попало. В итоге ноги девушки оказались сильно повреждены.

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Хейтеры - сразу проходите мимо!
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"Хейтеры и люди, которые любят обвинять, осуждать,находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж (сама виновата, раз такие фотографии, значит руки отрубил за дело), - сразу проходите мимо!.. Давайте не обелять насильника, а стараться рассуждать по-взрослому и брать ответственность за свои слова!", - обратилась Рита к интернет-обывателям.

Стоит отметить, что ранее Грачева уже выкладывала в соцсети свои откровенные снимки, которые собрали множество лайков. Девушка писала, что еще не до конца принимает себя, а также рассуждала о природе сексуальности.

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Рита... Мало кто не слышал ее душераздирающую историю
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Напомним, в декабре 2017 года Дмитрий Грачев силой увез жену и мать своих двоих сыновей в лес, где напал на нее. Мужчина ударил ее топором по ноге и отрубил кисти рук, приговаривая, что больше она не сможет гладить своих детей и водить машину. После этого Грачев сам отвез Риту в больницу. Грачева перенесла несколько сложных операций. Хирурги смогли спасти ей одну руку, но вторую пришлось заменить бионическим протезом.

Как установило следствие, мужчина тщательно готовился к пыткам жены. Он пытал супругу полтора часа, заранее купил топор, жгуты и даже поинтересовался, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании и связанным. Грачев был приговорен к 14 годам лишения свободы, также суд обязал его выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей и лишил родительских прав.

Рита Грачева, которой муж отрубил руки, учится жить с протезами.Молодая женщина рассказала, чему научилась за несколько недельАлександр РОГОЗА

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У торгового центра на окраине Серпухова притормаживает небольшая рыжая иномарка. За рулем - Рита. В машине с автоматической коробкой передач женщина чувствует себя прекрасно. Главная помощница - спасенная врачами левая рука, которую сшивали из десятка лоскутков. На правой руке - протез. Обычный. Другой, бионический, сложный, уже в третий раз за последний год уехал на ремонт в Германию. Модель красивая, функциональная, но очень хрупкая... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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