Зрители канала TV1000 Русское кино проголосовали за фильмы «Квартета И»

В итоге в десятку лидеров попали как новогодние кинохиты – «Ёлки Последние», «Ирония судьбы. Продолжение», так и популярные разножанровые отечественные фильмы – «О чем говорят мужчины», «Легенда №17» и др. Все фильмы будут показаны в праздничном эфире 1 января – с утра и до глубокой ночи.

С 5 по 25 декабря телезрители голосовали за отечественные кинофильмы на сайте https://tv1000ruskino.ru/, выбирая список картин, которые составят идеальный новогодний эфир 1 января. Активнее всего в голосовании участвовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

Наибольшее количество голосов получили комедии любимой отечественной киночетверки – «Квартета И». Безоговорочным лидером голосования стала комедия «О чем говорят мужчины» – с результатом 28% голосов. Продолжение комедии «О чем ещё говорят мужчины» получило 15% голосов телезрителей и тоже попадёт в новогодний эфир канала. Оба фильма появятся в эфире в прайм-тайм – с 19:45.

Кадр из новеллы «Братья»

На третьем месте по количеству голосов – спортивная драма про противостояние хоккеистов из СССР и Канады «Легенда № 17». За этот фильм проголосовало 11% телезрителей. Также зрители выбрали для просмотра уже ставшую классикой интерпретацию легендарной комедии Рязанова «Ирония судьбы. Продолжение» и ленту «Ёлки Последние», завершающую новогоднюю кинофраншизу.

В дневном эфире маленькие зрители канала смогут увидеть мультфильм «Три богатыря и Шамаханская царица». Для взрослых – новая спортивная драма 2019 года «Дикая лига».

В вечернем эфире продолжить празднование нового года поможет лирическая комедия «Млечный путь» с Сергеем Безруковым. Завершится 1 января сразу тремя фильмами из серии «О чем говорят мужчины».

Всего зрители выбрали десять фильмов, которые они хотят видеть в эфире 1 января. Все ленты попали в телепрограмму, а значит, зрителям впервые не придется переключать каналы в поисках интересного кино. Любимые отечественные фильмы можно будет найти на TV1000 Русское кино!

Кадр из мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица»

Так будет выглядеть телепрограмма TV1000 Русское кино 1 января:

6.35 – Джентльмены, удачи!

8.25 – Ёлки последние

10.10 – Ирония судьбы. Продолжение

12.15 – Три богатыря и Шамаханская царица

13.35 – Дикая лига

15.35 – Легенда №17

18.00 – Млечный путь

19.45 – О чём говорят мужчины

21.30 – О чём ещё говорят мужчины

23.20 – О чём говорят мужчины. Продолжение

Кадр из новеллы «Сосны».

Группа компаний Viasat представляет платные телеканалы на территории России и стран СНГ, которые распространяются в сетях кабельных и спутниковых операторов. Канал TV1000 Русское кино предлагает к просмотру многообразие отечественных картин от новинок до советской классики. Телеканал входит в группу каналов Viasat наряду с 7-ю другими каналами разных тематик от кино до документалистики.