Захарова провела брифинг в жёлтом жилете

На последнем в 2019 году брифинге МИД РФ для журналистов — спикер ведомства на Смоленке Мария Захарова вместе с десятками корреспондентов крупнейших СМИ провели акцию солидарности со своими коллегами. Напомним, в середине декабря сотрудники ИА Sputnik Эстония получили официальные предупреждения от местных спецслужб с угрозой уголовного преследования, если они не уволятся из российского информагентства.

В ответ на это, выражая готовность защищать интересы коллег-журналистов, спикер МИД РФ и присутствующие облачились в оранжевые накидки. Данная расцветка, похожая на символ французского протестного движения «Жёлтые жилеты», также является корпоративным цветом информагентства Sputnik. (К флэш-мобу, впрочем, присоединились не все: также пришедший на брифинг украинский журналист Роман Цымбалюк, «прославившийся» агрессивными русофобскими вопросами на пресс-конференциях с нашими первыми лицами, жилет солидарности надевать не стал, зато с довольным видом показывал соседям свой новый телефон стоимостью порядка ста тысяч рублей.)

— Это позор, когда государство, декларирующее приверженность «свободе слова и европейским ценностям», нарушает основополагающие нормы в этой сфере, закреплённые международными документами, — прокомментировала Захарова действия Эстонии.

По другим же каналам официальная Москва даёт понять, что, подвергая преследованию журналистов российского СМИ, Таллин рискует столкнуться с «зеркальным ответом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751941" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова провела пресс-конференцию в желтом жилете.

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