Путин сделал улиток частью сельского хозяйства

Елка желаний, с которой накануне брали шары-открытки с просьбами тяжелобольных детей крупнейшие бизнесмены страны, никуда не делась из фойе Кремля и на следующий день. Только в четверг к ней присоединились еще восемь новогодних деревьев, распределенных по федеральным округам. И у участников Госсовета они вызвали куда больший интерес, чем у олигархов. Чиновники и губернаторы один за другим подходили к Елке, снимая «шарики», читали детские просьбы.

- Мне кажется, что наш президент, подав пример в прошлом году, когда забрал пять таких желаний, в реальности этим помог уже десяткам тысяч ребят, - сказал замглавы администрации президента Сергей Кириенко. - Это меняет не только жизнь ребят, чьи мечты исполняются, это немножко меняет жизнь людей, которые исполняют эти мечты. Честно говоря, делать подарки гораздо приятнее, чем их получать.

Самому Кириенко в этот раз досталась просьба девочки Даши из Москвы, которая хотела ноутбук. Вице-премьер Татьяна Голикова сняла «шарик» тоже с ноутбуком, который предстоит подарить девочке Насте из Астраханской области. Вообще, получить ноутбук — было самым популярным желанием у детей. Министру здравоохранения Веронике Скворцовой досталась просьба о синтезаторе, а министру энергетики Александру Новаку - о световом столе для рисования песком.

- Обязательно исполню, - пообещал Новак. - Тем более это связано и с нашей профессиональной деятельностью, потому что стол световой.

Владимир Путин прежде, чем проводить Госсовет, пообщался в Адыгее с сельхозпроизводителями, поэтому на заседание пришел вооруженным не только информацией из министерств, но и конкретными просьбами «от земли». Одной из таких было пожелание включить улиток в список сельскохозяйственных видов деятельности. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в своем докладе пообещал, что это будет обязательно выполнено.

- Спасибо за улиток, - поблагодарил его Путин.

В целом итоги битвы за урожай в этом году получались хоть пока и предварительные, но позитивные.

- В этом году у нас рекордной урожай сахарной свёклы, подсолнечника, сои, - перечислял президент. - По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат: порядка 121 миллиона тонн. Ежегодный урожай за 100 миллионов становится устойчивой тенденцией. То, что прежде принималось как рекорд, сегодня норма.

Он не без удовольствия отметил, что по целому ряду основных товарных позиций Россия уже перешагнула планку, установленную Доктриной продовольственной безопасности.

- Агроэкспорт по итогам года может превысить 24 миллиарда долларов, а к 2024 году, вы знаете, мы ставим перед собой задачу выйти на 45 миллиарда долларов. Это вполне реализуемая задача, - озвучил Путин еще одно достижение.

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