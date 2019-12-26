"Дочь богатых родителей": новая любовница Телегина знакома с Пелагеей

Певица Пелагея, устав от слухов о разводе с мужем, сделала заявление. Она сообщила, что приняла решение расставаться с хоккеистом Иваном Телегиным. В настоящее время супруги находятся в стадии развода. Меж тем в прессе появилась информация о новой возлюбленной спортсмена.

Слухи о том, что у мужа Пелагеи новый роман, появились два месяца назад. Тогда Ивана Телегина заметили с эффектной блондинкой на премьере спектакля. В привлекательной девушке узнали владелицу турфирмы Марию Гончар. "Пришли под руку и весь вечер обнимались", - рассказали в окружении хоккеиста.

mari_gonchar New friend You and your camera make magic

Пикантность ситуации заключается в том, что новая пассия хоккеиста знакома с Пелагеей. "Были их совместные фото, но Маша удалила их сразу, как только начала встречаться с Иваном", - цитирует инсайдера "СтарХит".

Поговаривают, что отношения Гончар и Телегина - не секрет для их друзей. Впрочем, влюбленные и не особо скрываются от общественности. "Гончар - дочь богатых родителей, которая в основном занята только тусовками. Недавно отдыхала с Иваном в отеле, публиковали совместные фотки", - говорит инсайдер.

mari_gonchar Мария Гончар - дочь богатых родителей

Впрочем, поговаривают, что роман с Марией - не единственное увлечение Телегина, о которых знала Пелагея. "Были и другие девушки, интимные переписки, тайные встречи. С Пелагеей с самого начала все не ладилось. Это известно всей хоккейной тусовке", - поделились близкие певицы и хоккеиста.

По их словам, артистка изводила мужа ревностью и закатывала истерики: "Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегда проверяла телефон, почту и донимала его".

mari_gonchar Новая возлюбленная Ивана Телегина

Помимо прочего в окружении пары говорят и о законе бумеранга. Ведь несколько лет назад Телегин ради Пелагеи оставил свою беременную девушку. Слишком свежо в памяти многих то, что четыре года назад игроки ЦСКА поздравляли с рождением сына от Евгении, а спустя два месяца - с очередным романом как раз с Пелагеей. А теперь она сама оказалась в похожей ситуации.

"Тогда она прекрасно знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме того, Поля была знакома с Евгенией, видела, что она в положении... Однажды Женя неожиданно вернулась поздно ночью, долго звонила в домофон... Дверь открыла консьержка, которая буквально за секунду до этого видела, как через другую дверь от Ивана убегает Пелагея", - разоткровенничался инсайдер.

pelageya_insta Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать...

Что касается Пелагеи, то, судя по заявлению которое она разместила в блоге, ей не сладко. "Да, мы все-таки решили расставаться. Все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод - малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено", - написала вокалистка.